Základní školy napříč Libereckým krajem se připravují na návrat prvňáčků a druháků do školních lavic. Naplno se ve středu 18. listopadu výuka vrátí i do všech ročníků speciálních škol. „V základních a středních školách se navíc pro zájemce umožní prezenční individuální konzultace,“ doplnil ministr školství Robert Plaga. Učení ale bude složitější než před koronavirovou krizí, stejně tak starost o děti v družinách.

V největší českolipské základní škole známé jako Špičák otevřou ve středu hned 11 tříd prvních dvou ročníků. Na to se váže problém především s ranní družinou, děti ze skupin se totiž nesmí míchat. „Normálně máme osm oddělení družiny, teď jich podle nařízení musíme mít jedenáct a na to nemáme personál. Přitom družina je pro pracující rodiče zásadní,“ sdělil ředitel ZŠ Špičák Česká Lípa Libor Šmejda. Ještě v pátek dopoledne si musel lámat hlavu, jak vše doladit. „Jsem všemi deseti pro, aby se děti vrátily do školy. Jen je to všechno rychlé, máme na to jen pátek a pondělí,“ popsal Šmejda.

Podobné problémy hlásí další školy. Zajištění ranní i odpolední družiny dělá vrásky i vedení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou. „To je asi největší problém. Naše děti se v družině běžně míchaly, třeba po 15. hodině jich odešlo domů tolik, že jsme zbytek spojovali,“ popsal ředitel školy Tomáš Saal.

Dalším problémovým místem jsou školní jídelny. Ty musí děti navštěvovat také po třídách. „Školní jídelnu máme v patře budovy, tudíž jsme ji zavřeli. Od středy bude připravovat jídlo jen žákům navštěvujícím školu a jejich pedagogům. Nastavíme režim míjení dětí,“ přiblížil ředitel jablonecké ZŠ Liberecká Martin Chytka. Chystají i další opatření. Místo jednoho vstupu do objektu bude škola otevírat dva až tři, právě kvůli možnému setkávání dětí.

Největší základní školou v Liberci je ta Dobiášova. „Jídelna i školní družina bude fungovat a družina i včetně ranního provozu. Myslím, že u nás se nekoná nic převratného. Jsme rádi, že aspoň někteří žáci do školy nastoupí,“ sdělil ředitel školy Ivo Svatoš.

Vedle velkých škol budou fungovat i venkovské malotřídky. Třeba v Plavech na Jablonecku mohou do školy i třeťáci, protože jsou ve třídě spolu s prvními dvěma ročníky. „Družina je pak rozdělena dle ročníků. My ale máme v záloze vychovatelky pro žáky čtvrté a páté třídy,“ poznamenala ředitelka malotřídní ZŠ Plavy Marie Navrátilová.

Samozřejmostí je dodržování hygienických pravidel a častá dezinfekce prostor i předmětů, které budou děti používat. Třeba v ZŠ Arbesova probíhá dezinfekce nejen po výuce, ale i v 10 hodin. „Tak se dezinfikují třeba kliky nebo umyvadla, po vyučování i desky tabulí,“ přiblížil Tomáš Saal.

Podle ředitelky Základní školy v ulici 5. května Ivety Rejnartové je distanční výuka s malými dětmi náročná nejen pro učitele, ale zejména pro děti i jejich rodiče. „Sotva se prvňáčci ve škole rozkoukali, začali rozumět školnímu režimu a způsobu práce, přišla zpráva o uzavření škol. Dostali se do izolace a museli se popasovat se samostatnou prací. Bez pomoci rodičů by to nešlo. On-line hodiny jsou pro takto malé děti velmi zatěžující,“ doplnila.

Na návrat školáků k prezenční výuce jsou připraveni, pedagogové mají k dipozici respirátory FFP2. V provozu bude jak školní družina, tak i jídelna. „Začneme vydávat i obědy žákům z vyšších ročníků, kteří zatím zůstávají na distanční výuce. Pro tyto žáky nám bude naše vývařovna firmy Gastron obědy balit do hygienických jednorázových nádob, ve kterých si doma jídlo jednoduše ohřejí,“ podotkla Rejnartová.

S návratem žáků prvních a druhých tříd počítají i ve vratislavické základní škole. „Opatření budou trochu problém, ale zajistíme je. Stejně jako chod jídelny,“ dodal ředitel školy Libor Rygál.

„Věřím, že budeme schopni vše zvládnout a už se na to, až prvňáčci i druháci usednou do lavic, těšíme,“ řekl ředitel ZŠ Liberec, Broumovská Martin Mikuš s tím, že jídelna bude v provozu a pro žáky na distanční výuce bude fungovat výdejní okénko.

Rodiče mají z návratu dětí do školních lavic radost, i když jim vadí nařízení, že děti musí mít po celou dobu ve třídě i na chodbách nasazené roušky. „Na jednu stranu se těším do práce, učení jsme zvládali ale docela dobře. Jen si neumím představit, že Martínek bude mít vlastně osm hodin denně roušku na obličeji. To mě dost děsí,“ popsala maminka 6,5letého syna Lenka Malá z Liberce.

S výukou svého prvňáčka bojovala i 33letá Jana z Jablonce. „Zvláště ta nová matematika nám dávala zabrat, vůbec jsem to nechápala. Jak to pak můžete vysvětlovat malému klukovi? Naštěstí jsme si radili s dalšími maminkami, případně jsme kontaktovali paní učitelku. Jsem ráda, že to končí,“ sdělila.

Pro ostatní žáky třetích až devátých tříd základních škol bude zatím pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.