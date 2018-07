Liberecký kraj – Kdy se uvolní místo v domově seniorů? Čeká se měsíce i roky.

Domov důchodců. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Vlastimil Leška

Za jak dlouho se nám podaří najít místo pro naši babičku v domově pro seniory? Na tak jednoduchou otázku odpověď nedostanete. Nikdo vám totiž nedovede říci, kdy se místo v domově důchodců uvolní. Zda budete čekat měsíc, nebo třeba i rok. To, že někdo chce žít v domově pro seniory, navíc ještě neznamená, že ho tam skutečně přijmou.

„Lidé se ptají neustále, jak dlouho budou čekat na uvolnění místa. Nedokážu jim ale odpovědět. Může to být do jednoho měsíce, ale i několik měsíců,“ řekl ředitel Domova důchodců v Českém Dubu Radim Pochop.

I přesto, že jsou v Libereckém kraji v domovech pro seniory stovky míst, poptávka stále převyšuje nabídku. Zařízení, která provozují města a obce, jsou primárně určená pro místní obyvatele. Tam jsou většinou místa po desítkách. Dále fungují soukromá zařízení. Největší kapacitu mají domovy zřizované Libereckým krajem, které momentálně disponují 884 lůžky.

„Kapacita je souhrnná za sociální služby Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem, a to z důvodu, že se i tyto specializované služby starají převážně o seniorskou klientelu. Průměrná obložnost v roce 2017 byla 98 procent,“ upřesnil mluvčí hejtmanství Filip Trdla.

Poptávka po místech v domovech je vysoká, o službu žádají primárně občané Libereckého kraje anebo lidé z jiných regionů, kteří však mají rodinnou či jinou sociální vazbu na Liberecký kraj. „Potencionální žadatelé o službu čekají tak dlouho, než se uvolní lůžko,“ podotkl Trdla. Zjednodušeně řečeno, do okamžiku, než některý z obyvatel domova zemře nebo si jej třeba vezme do péče rodina.

Relevantní žádosti jsou navíc jen ty, kde proběhlo sociální šetření s kladným výsledkem. A těch podle mluvčího kraje příliš není. Každý zájemce o místo v domově totiž musí projít tímto šetřením, které zjišťuje, zda opravdu tuto službu potřebuje.

„Do domova jsem šel až potom, co jsem utrpěl úraz páteře, a vypadalo to, že už nebudu nikdy chodit. Do té doby jsem bydlel sám a o všechno se postaral. Teď sice chodím a většinu věcí si zařídím, ale tady mi vozí jídlo, a uvařit bych už asi sám nezvládl,“ popsal svou cestu do domova ve Vratislavicích klient Jiří Ježek.