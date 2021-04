/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Jiří Černý usedl v roce 2010 poprvé do křesla starosty obce Zlatá Olešnice v pouhých šestadvaceti letech. Dnes je o více než dekádu starší.

Jiří Černý, starosta obce Zlatá Olešnice v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Co Vás přivedlo do komunální politiky?

Kandidoval jsem proto, že mi nikdy nebyla a není lhostejná budoucnost obce. Myslím si, že jsem srdcař Zlaté Olešnice. Pomalu dvacet let vedu mladé hasiče, jsem členem Sokola, myslím si, že i docela aktivní ve spolkových činnostech. Před deseti lety jsem šel na radnici s nějakými plány, které se ve většině podařilo realizovat.