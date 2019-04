Vykradené obchody, rekreační chaty, restaurace i lékařská ordinace. Jablonečtí policisté dopadli trojici zlodějů, kteří řádili po celém kraji, na Jablonecku však nejvíce. Od 13. prosince loňského roku do letošního 18. března způsobil hlavní obviněný škodu za skoro 700 tisíc korun.

K dopadení tříčlenné skupiny přispěl její 26letý člen. A žena, která na jeho podivné chování v pondělí minulého týdne upozornila policisty. „Na naší zahradě je muž, nechce odejít a tvrdí, že ho chce někdo zabít,“ vyslechl operační důstojník a na místo ihned vyslal policisty.

Když policisté dorazili, muž byl stále v zahradě. Sdělil jim, že je pod vlivem návykové látky. Během cesty na obvodní oddělení muž na křižovatce spatřil tmavé vozidlo, jehož posádka ho měla pronásledovat.

Policisté poznali vůz, který odpovídal popisu auta, jež se mělo pohybovat v místech, kde došlo k vloupání do rekreačních objektů. „Jakmile řidič vozidla zahlédl policejní vůz, začal ujíždět a z hlavní silnice odbočil na parkoviště za budovu obecního úřadu, kde narazil do zaparkovaného vozidla,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Tím krátká honička skončila.

V autě seděl 30letý muž, 26letá žena a 18letý mladík, který byl po výslechu propuštěn. Ne tak zbylá trojice. Kriminalisté totiž záhy poznali, že narazili na povedená kvítka, která se vloupala do desítek objektů po celém Libereckém kraji.

Třicetiletý muž má podle policistů na svědomí šest vloupání do čerpacích stanic v Jablonci, Doksech a Semilech. V Semilech se vloupal i do prodejny a v Doksech stihl ještě vniknout do rekreační chaty, kde byl vyrušen majiteli.

Pak se muž přesunul na Jablonecko. Tady se vloupal do dvou restaurací, tří prodejen, chaty, bytu, penzionu, stánku s občerstvením, lékařské ordinace a dvou stavebních buněk. „Při nakládce zboží u jedné z jabloneckých pekáren odcizil bagety a klíče od chladící místnosti. Tam se příští den vrátil, aby si ukradenými klíči odemkl a odcizil deset přepravek s chlebíčky a dorty,“ popsala policejní mluvčí.

Policisté muži prokázali 23 skutků, kterých se dopustil sám nebo ve spolupachatelství s oběma komplici. Zanechal za sebou škodu za skoro 700 tisíc korun, když ukradl věci a hotovost za více než 400 tisíc a poničil věci za skoro 300 tisíc. „Například do jedné z čerpacích stanic se snažil dostat tak, že kovovým předmětem v tašce rozbil okno do kanceláře a poté kovový předmět hodil dovnitř, čímž poškodil tiskárnu,“ přiblížila Dagmar Sochorová.

I 26letý komplic chodil na akci nejen v partě, ale i sólo. Třeba z šaten jedné z libereckých škol odcizil peněženku. Obviněná žena se prokazatelně dopustila celkem pěti skutků. Oba mladší komplici jsou vyšetřováni na svobodě, 30letý muž zůstal po souhlasu soudu za mřížemi. Policisté ho převezli do Vazební věznice v Liberci.

V případě odsouzení hrozí nejstaršímu obviněnému a ženě trest pět let za mřížemi, a to s ohledem na výši škody. Šestadvacetiletý obviněný může být potrestán odnětím svobody na tři roky.