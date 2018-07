Nejvíce času nám zabere příprava nové desky, říká Kenny Rough

Liberec /ROZHOVOR/ – Zatímco jméno Marek Němec nemusí většině z nás nic říct, tak umělecké jméno Kenny Rough minimálně poznají hudební fanoušci.

Kenny Rough.Foto: Archiv umělce

Liberecký hudební producent se hudbě věnuje od svého útlého dětství, do hudebního světa pronikl v roce 2007 debutovou instrumentální deskou Falešná existence. Aktuálně mimo jiné působí i jako koncertní DJ Paulieho Garanda (vlastním jménem Pavel Harant, pozn. redakce). „Naše spolupráce je založená na bázi kamarádství. Začali jsme spolu kdysi dělat muziku a doteď nás to neskutečně baví,“ popsal partnerství Kenny Rough.

Léto je v plném proudu, stejně tak festivalová sezóna. Kde všude budete vystupovat? A na jakou zastávku se těšíte nejvíce?

Jelikož jsme zrovna ve fázi největší práce na našem novém albu, tak tohle léto koncertujeme méně a do konce srpna nás z festivalů čeká už jen Benátská, Hip Hop Kemp, Štěrkovna fest, Ynspirology a Rock for Churchill. Na co se těším nejvíc, je těžká otázka. Všude to bude fajn.

Jednou ze zastávek bude i Benátská! 2018. Už patříte k jedněm ze stálic. Jste nervóznější, když hrajete v Liberci, ve svém rodném městě?

Myslím, že budu mluvit za nás oba, když řeknu, že v Liberci býváme většinou o trochu více nervózní než kdekoliv jinde. Cítím podivně větší zodpovědnost vůči publiku, kamarádům, známým a městu jako takovému.

Organizátoři Benátské! 2018 letos lákají na Bonnie Tyler, Guano Apes a Jarka Nohavicu. Kdo naopak vás z letošních vystupujících zaujal? Koho byste si rád poslechl?

Z headlinerů se nejvíc těším na Jarka Nohavicu, toho mám rád už dětství a čím jsem starší, tím mám jeho tvorbu radši.

Co vám je bližší: vystupování na festivalu nebo vlastní koncert. A proč?

Jak festivaly, tak klubové koncerty mají něco, co ta druhá možnost nemá. Dřív mi bylo určitě bližší hrát v klubu na vlastním koncertu, ale poslední roky mě festivaly, majálesy a podobné akce neskutečně baví.

Jak byste popsal spolupráci s Pauliem Garandem?

Jako velice přirozenou věc založenou na bázi kamarádství. Začali jsme spolu kdysi dělat muziku, protože nás to oba neskutečně bavilo a naplňovalo a myslím, že v tom pokračujeme ve stále dost podobném módu.

Na prosinec letošního roku plánujete vydat desku, nepletu-li se?

Jelikož je album zatím ve tvůrčí fázi, tak nechci prozrazovat věci, které se ještě můžou pětkrát změnit. Nicméně se snažíme být aktuální v rámci zvuku, témat i hostovaček. Nic na sílu, vše přirozeně tak, jak už to lidi od nás pravděpodobně znají.

Chystáte se na dovolenou? A máte raději klidnější nebo akčnější dovolené?

Nic velkého neplánuji, protože práce na albu je stále víc než dost. Do toho ještě pracuji na společném albu celého našeho vydavatelství - Ty Nikdy labelu. Možná zvládnu výlet na pár dní do nějakého evropského města, kde jsem ještě nebyl. Mám rád takovou zdravou kombinaci klidu i akce. Ležet týden na lehátku nevydržím, ale že bych se potřeboval z dovolené vrátit utahaný a zničený, to taky úplně ne.

Máte tendenci škatulkovat nebo si poslechnete všechno bez ohledu na žánr (s nadsázkou, že byste si třeba pustil alba popových hvězdiček Taylor Swift, Seleny Gomez či Ariany Grande)?

Muziku škatulkuji zásadně na tu, která mě baví, a která ne. Alba „popových hvězdiček“ samozřejmě vnímám, a když je mi některé sympatické podle singlů a videoklipů, tak vůbec nemám problém si ho poslechnout a udělat na něj názor. Ve světové popmusic je spousta overhype projektů, ale zároveň i velké množství kvalitních umělců. Navíc pro mou práci je ohromně důležité poslouchat a vnímat postupy a zvuk ze všech stran.

A s tím se pojí další otázka, co aktuálně posloucháte a kdo vás zaujal na československé scéně i v zahraničí?

Aktuálně poslouchám nového Drakea, Lykke Li, Jay Rocka, Pushu-T, Mikea Shinodu, ale třeba i nové album Bebe Rexhy, od které jsem nečekal soudobý pop průměr, a překvapila mě.

Jaký máte názor na různé pěvecké soutěže? Je za námi x-tý ročník Československo hledá superstar…

Bavil mě první ročník Superstar, když jsem byl na základce. Od té doby je to pro mě bohužel trash tv content.