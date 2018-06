Někdejší porodnice už patří Jablotronu. Stálo ho to 15 milionů

Jablonec n. N. – Dokonáno jest. Dlouhých 15 let hledal Liberecký kraj řešení, co s budovami bývalé porodnice v Jablonci. V pátek si symbolický klíč od areálu převzali zástupci Jablotronu.

Objekt bývalé jablonecké porodniceFoto: Deník/ Lenka Klimentová

Firma za areál zaplatila 15 milionů korun. „Po řadě neúspěšných pokusů o prodej bývalé porodnice se podařilo najít zájemce, který měl potřebné prostředky i jasnou vizi, co s areálem udělá dál,“ řekla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Areál je spojen s velikou nostalgií, což potvrdil i jeden z dílů seriálu Jabloneckého deníku Jak jsme žili. Do redakce dorazily desítky fotografií a množství vzpomínek. „Porodila jsem tam všechny tři děti, takže ta budova bude v mém srdci napořád,“ napsala Eva Pekárková žijící dnes v Praze.

Budovy tak, jak je někdejší čerství rodiče pamatují, půjdou ale nejspíše k zemi. Na jejich stavu se 15 let chátrání podepsalo, byť kraj prováděl nutné opravy. Jen ostraha stála ročně půl milionu korun.

Společnost Jablotron projevila zájem o objekty na konci roku 2016. V prosinci 2017 podepsala s Libereckým krajem a městem Jablonec dohodu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázala, že bude respektovat místo, kde nemovitost stojí. Do budoucna by zde chtěla vybudovat nový areál, který bude zároveň reprezentativním vstupem do města.

„Platí vše, jak společnost deklarovala už v minulém roce. S přestavbou nepočítáme. Nyní stavíme výrobně skladové prostory v Rýnovicích, a i proto zatím nemáme s bývalou porodnicí žádný konkrétní záměr,“ poznamenal Vladimír Stanislav z vedení Jablotronu. Už loni prohlásil ředitel společnosti Jablotron Group Miroslav Jarolím, že firma chce, aby investice v této lokalitě vylepšily nejen místo samotné, ale i jeho okolí.

ZÁJEMCŮ BYLA ŘADA

Liberecký kraj se velkého areálu, jehož cena byla odhadnuta na 13,8 milionu korun, nemohl zbavit dlouhá léta. Zájemci přitom byli, nikdy se však nepodařilo dotáhnout záměr až do konce.

Kraj nemovitost převzal od Okresního úřadu Jablonec nad Nisou v roce 2003, poslední děti se zde narodily v květnu roku 2002. Původně zde měl vzniknout domov důchodců a ústav pro mentálně postižené. Projekt byl ale zastaven.

Následně se objevilo několik zájemců o koupi bývalé porodnice. „Například v roce 2013 uzavřel kraj kupní smlouvu se společností Varopa, která však porušila smluvní podmínky a kraj od smlouvy odstoupil. V roce 2015 uzavřel Dohodu o spolupráci s Českou mincovnou, která nakonec svůj záměr neuskutečnila,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.