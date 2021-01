Technické služby města začaly měnit dopravní značení v některých ulicích na tzv. zimní už v prvním lednovém týdnu.

Technické služby odklízí sníh v ulicích Jablonce | Foto: MM Jablonec n. N.

Zimní značení mění některé ulice na jednosměrné proto, že za stávajícího dopravního značení by v nich byla zimní údržba komplikovaná. Změna značení má také přispět k bezpečnosti provozu. Výměna značek by měla být hotová do konce tohoto týdne.