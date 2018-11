Někteří lidé se nechtějí vázat hypotékou. Volí raději pronájem

Liberecký kraj – Podnájem či vlastní bydlení? Deset, dvacet, ale i třicet let můžete platit bance, když zvolíte bydlení „ve svém“. Řada lidí si však kouli na noze v podobě hypotéky nechce uvázat a volí jednodušší způsob bydlení podnájem. Výhody jsou zřejmé, nemusíte mít obavy, že jednou přijdete o práci a budete řešit to, kde vezmete nemalé částky na splacení hypotéky a nájmu.

Byt. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

„Nikdy bych do hypotéky nešla. Je to hrozný bič. Jednou či dvakrát bance nezaplatíte a můžete se dostat do velkých problémů. Navíc dnes najdete řadu krásných bytů k pronájmu,“ míní Pavlína Hrubá, která platí nájemné v centru Liberce.

Pavlína sice byt dle svých představ nakonec našla, ale její cesta nebyla jednoduchá. Poptávka totiž převyšuje nabídku. Podle realitních makléřů je největší zájem o byty 1+1, 2+1 a 2+kk, které jsou většinou v novostavbách. „Pokud nějaký byt těchto parametrů vystavíme na internetu a za tržní cenu, je hned pryč,“ podotýká realitní makléřka pro Liberecký kraj Klára Horáková z Hypocentra Modré Pyramidy.

DLOUHÉ HLEDÁNÍ

Tento fakt potvrzuje i osmadvacetiletá Pavlína. „Hezký byt jsem hledala několik měsíců a opravdu se nevyplatí vyčkávat. Hezké byty po rekonstrukci jsou hned pryč,“ dokládá. Lidé v Libereckém kraji podle Horákové požadují, aby byt měl vlastní plynový kotel. Pokud jsou totiž byty napojené na místní teplárnu, především v Jablonci nad Nisou a Liberci, může být rozdíl v ceně za teplo až čtyřicet procent.

Za menší byt v Liberci zaplatíte na nájemném ideálně do šesti tisíc. „Ty se také dobře pronajímají. Nájemci se těžko hledají do bytů za devět tisíc a výš,“ poznamenává Horáková. Za služby pak jednotlivec zaplatí okolo dvou až tří tisíc korun měsíčně.

Pro člověka, který chce bydlet sám, pak slušné bydlení v Liberci vyjde na osm tisíc korun. „Což mi vychází stejně hodně. Proto jsem raději šla do většího bytu se dvěma spolubydlícími. Každý zaplatíme čtyři a půl tisíce i se službami a bydlíme v centru Liberce. Navíc v bytě po rekonstrukci,“ líčí studentka Ilona.

CENY SE LIŠÍ

Realitní makléři potvrdili, že nelze všeobecně říct, o které lokality je v Liberci největší zájem. Někteří chtějí bydlet v centru, jiní na okraji Liberce. „Ceny pronájmu budou také jiné v Rochlici nebo Pavlovicích,“ dodává Horáková. Problémem také někdy bývá, že realitní kanceláře uvádějí ceny se službami. Poptávající by si proto měl vždy ověřit, jaká je skutečná cena za holý nájem. Pokud chcete bydlet levněji, stačí se přestěhovat na Turnovsko či Českolipsko. Tam jsou ceny pronájmů nižší o 15 až 20 procent.