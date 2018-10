Neladí vám k šatům? Darujte ji! Kabelkový bazar vypukne za měsíc

Liberecký kraj – Liberecký deník pořádá už popáté charitativní Kabelkový bazar. V OC Forum se uskuteční sice až 10. listopadu, ale sbírat můžete už teď.

Kabelkový bazar přinesl radost dvakrát. Jednou nakupujícím, podruhé rodičům samoživitelům, kterým přispěly na zaplacení obědů ve školní družiněFoto: Jakub Volný

Čím víc kabelek daruješ, tím víc pomůžeš. To je motto Kabelkového bazaru, který už popáté pořádá Deník. Výtěžek půjde stejně jako v předchozích letech na projekt Obědy pro děti. Akcí chceme upozornit na to, že i přes ekonomický růst přibývá dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit ani tak základní věc.

„Oficiální číslo hovoří o tom, že až 100 tisíc dětí v České republice je ohroženo chudobou. Pokud bychom to přenesli jen na základní školy, mohlo by se to týkat až 10 procent z nich,“ potvrzuje manažerka projektu Jana Skopová.V Libereckém kraji pomohl fond 383 dětem ze 49 škol. Nejvíc žádostí přišlo přímo z Liberce. Odhaduje se, že počty žádostí se letos v rámci celé republiky navýší až na osm tisíc. „Není to bohužel nic optimistického,“ upozorňuje Jana Skopová.

Spolupráce s fondem garantuje, že peníze vybrané na „kabelkách“ poputují právě do škol v regionu. Jen loni se prodejem kabelek vybralo rekordních 50 tisíc korun, což představuje 2000 školních obědů. Kabelkový bazar se i letos uskuteční v OC Forum Liberec. „Bazar velice rádi podporujeme. Charitativní akce jsou velmi potřebné a ty, které pomáhají dětem, zvlášť,“ říká ředitel OC Forum Miroslav Habel. Právě ve Foru se už nyní začínají darované kabelky vybírat. „Lidé je už začali nosit do šatny OC Forum, které je otevřeno do 20 hodin. Nosit se mohou i do informačního centra z boku budovy vedle terminálu,“ doplňuje manažerka Lucie Blažková.

JE PĚKNÁ, ALE UŽ SE NEHODÍ

Kde všude můžete darovat: OC Forum Liberec (informace, šatna)

Liberecký, Jablonecký a Českolipský deník

Knihovna Vratislavice

Kabelky, jež zahálejí doma, ale přesto je škoda je vyhodit, můžete darovat i na dalších místech. Třeba v redakcích Libereckého, Jabloneckého a Českolipského deníku. A nově také v knihovně ve Vratislavicích. „Naše škola čerpá z projektu peníze pro své žáky, přijde mi tedy logické zapojit se a pomáhat,“ potvrzuje starosta městského obvodu Lukáš Pohanka.Další sběrné místo vytvořili loni třeba v Nové Vsi na Jablonecku.

Do sběru kabelek mezi svými zaměstnanci se letos pustila také Technická univerzita v Liberci, už několik let pomáhají sbírat kabelky, které ve skříni zabírají místo, rovněž sestry a lékařky Krajské nemocnice Liberec, knihovnice v krajské knihovně a úřednice z magistrátu i krajského úřadu. Kabelkový bazar inspiroval k pomoci i další lidi. „Začali jsme přispívat na dětské obědy přímo v jedné z jabloneckých škol,“ říká majitelka jablonecké LaKavárny, architektka Eliška Šídová.

Jen loni takto zaplatili obědy za 4000 korun. Zlobí ji, že se nepomáhá víc. „Školy by se o to měly víc zajímat. Myslím, že potřebných dětí je mnohem víc, než se uvádí,“ připomíná. Kabelky se budou vybírat do 8. listopadu, prodávat se pak budou v sobotu 10. listopadu od symbolických 25 korun, což je průměrná cena školního oběda.