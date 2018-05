Nemáte drobné? Autobusy pojedou i na platební kartu

Liberecký kraj – Novinka přinese rychlejší odbavení při nástupu a větší komfort.

Platební karta. Ilustrační foto. Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Celkem 350 platebních terminálů má být v příštím roce instalováno do všech autobusů příměstské dopravy v Libereckém kraji. Dalších 60 do autobusů MHD. Jízdné pak lidé uhradí běžnou platební kartou, dokonce bez nutnosti zadávat PIN. Ocení to především ti, kteří jezdí autobusem jednou dvakrát do měsíce.

Podobné platby jsou dnes už samozřejmostí v mnoha obchodech i službách. „Výhodné to bude pro všechny, protože úhrada platební kartou je rychlejší než úhrada hotovostí, nevrací se drobné a cestující tak rychleji nastoupí do vozidla,“ připomněl Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v kraji.

Zadávací dokumentace projektu bude hotová v pololetí tohoto roku. „Počítáme s asi půlrokem pro výběr nejvýhodnější nabídky a řešením specifik pro Liberecký kraj,“ doplnil Hruboň. Tendr se bude pravděpodobně týkat pronájmu zařízení, Korid by pak platil za pronájem a servis. Provoz systému by měl podle odhadu ročně vyjít na šest milionů korun.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty jde o další logický krok ve vývoji. „Jen přiložíte kartu tak, jak to funguje skoro všude,“ vysvětlil. Korid si od novinky slibuje větší pohodlí během cestování. Podobné systémy totiž bývají bezchybné a opravdu rychlé. „Možnost plateb bankovními kartami bude jedna z věcí, která cestujícím přinese větší komfort,“ poznamenal jednatel Koridu LK Pavel Blažek.

Terminály se mají objevit v příměstských autobusech, i v autobusech MHD v Jablonci, České Lípě a Turnově, a to pro nástup předními dveřmi. MHD v Liberci bude řešena v úzké spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec (DPMLJ), který už některé prvky pořídil či pořizuje.

Platbu bezkontaktní kartou zavedl DPMLJ v tramvajích po Liberci už v roce 2014. Liberec se tak stal prvním místem v Česku, kde bylo možné koupit jízdenku bezkontaktní platební kartou přímo ve voze.

CÍLÍ TAKÉ NA TURISTY

Před letní sezonou v roce 2016 se projekt bezhotovostní platby jízdného rozšířil i na trať do Jablonce. „Služba cílí na příležitostné cestující, kteří nejezdí pravidelně a nemají předplatné. A výhodné to bude i pro turisty. Mysleli jsme i na ty ze zahraničí, takže validátor komunikuje kromě češtiny i v angličtině, němčině a polštině,“ uvedl tehdy ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

Novinka se rychle ujala. Zatímco v prvních čtyřech měsících roku 2014, kdy se bezkontaktní karty v tramvajích zavedly, si jízdenky kartou koupilo 5000 lidí, v roce 2016 to bylo za stejné období už 28 tisíc transakcí. A jak to funguje? Jednoduše. Cestující si na validátoru zvolí patřičný druh jízdného, přiloží platební kartu a vyjede mu jízdenka. Držitel karty může koupit jízdenku nejen sobě, ale i svým spolucestujícím.

Od roku 2009 platí v hromadné dopravě v Libereckém kraji i takzvaná Opuscard. I přes počáteční potíže se dnes těší velké oblibě. Opuscard se dá použít nejen k platbě jízdného, ale i jako čtenářský průkaz do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Karta nabízí i možnost slev na turistickém portálu liberecky-kraj.cz.