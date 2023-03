Nyní má vedení nemocnice pro vedení města vyhotovit materiál o možných scénářích postupu. Zda zůstat ve stejném módu jako dosud nebo se do deseti let proměnit. Návrh by měli zastupitelé projednat nejpozději v červnu tohoto roku. Návrh může být předložen i s variantami nebo doporučeními. „Nejprve jej projedná rada nemocnice, poté rada a zastupitelstvo města společně s návrhy variant rozvojových scénářů udržitelnosti s výhledem na příštích deset let, a to nejpozději v červnu 2023,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Rozhodování o dalším směřování úspěšného zdravotního ústavu ovlivnila i petice, která dorazila na magistrát. Proti transformaci nemocnice se vyjádřilo přesně 2740 lidí. „Někteří zaměstnanci nemocnice se ale báli podepsat, kvůli budoucnosti svého zaměstnání,“ popsal šéf Lékařského odborového klubu jablonecké nemocnice Miroslav Adam. Další stovky lidí pak podepsaly elektronickou petici, kterou podle zákona magistrát neuznal.

Lidé nechtějí převod jablonecké nemocnice v akciovku. Bojí se poklesu kvality

Petici před jabloneckými zastupiteli obhajovali zástupci zdravotnických odborů. Nelíbí se jim neprůhlednost celého procesu, ale i hrozba snížení platů. „Zaměstnanci v akciových společnostech ztratí garanci platů, nemocnice odměňují zaměstnance mzdou. Rozdíly mezi platy a mzdami jsou v tisících korunách měsíčně,“ popsal endokrinolog Miroslav Adam.

Petice probíhala od začátku ledna letošního roku. Proběhlo jednání odborových organizací s vedením nemocnice, na které dorazili i celostátní předsedové odborových organizací. Následovala schůze, kde diskutovali zaměstnanci nemocnice jak s odbory, tak s ředitelem nemocnice

Před jablonecké zastupitele předstoupila i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Vysvětlila, že rozdíl v platech zdravotních sester může být v případě transformace až ve výši 10 tisíc korun. „Zaměstnanci obchodních společností jsou odměňováni smluvní mzdou," doplnila.

Vstup do společnosti, zatím v rámci ekonomické rozvahy, nabídl Liberecký kraj. Za 20 procent akcií by mohl dát nemocnici celkem 300 milionů korun rozložených do osmiletých splátek po cirka 37 milionech ročně. Podle vedení nemocnice je vstup kraje v podstatě nezbytný. „Přichází těžké období, útočí na nás inflace, zaměstnanci tak očekávají zvyšování platů, zároveň se ale ochlazuje ekonomika. Proto nemocnice potřebuje další zdroj peněz,“ vysvětlil šéf špitálu Vít Němeček.

Z jablonecké nemocnice akciovka? Odbory jsou proti, shánějí podpisy pod petici

Ze získaných peněz chce vedení zdravotnického zařízení polovinu přesunout na nadstandardní odměny personálu, druhá polovina by měla jít na rozvoj nemocnice. „Navíc by transformace znamenala to, že na hospodaření nemocnice by nedohlíželo jen město, ale i kraj. A samozřejmě že by k nám plynuly ze strany kraje další peníze,“ poznamenal Němeček.

Vedení Jablonce zmiňuje současné ekonomické tlaky. „Veškeré investice by v případě příspěvkové organizace šly na vrub jen městu,“ zmínil primátor Jablonce Miloš Vele (ODS). To ale podle něj na to nemusí mít peníze. „Při současné inflaci a rostoucích cenách energií si nedokážu představit, že by to bylo ve stejné výši jako dosud,“ vysvětlil.

Liberecký kraj má čtyři páteřní nemocnice. V Libereckém kraji jsou akciovými společnostmi obě krajské nemocnice – v Liberci a České Lípě, nemocnice v Jilemnici a Semilech provozuje akciová společnost MMN. Ve všech drží Liberecký kraj majetkový podíl a přispívá na investice. Naposledy před dvěma lety vstoupil kraj do posledně jmenované. Za 21,67 procenta akcií zaplatí 187,5 milionu korun, taktéž s rozložením do osmi let. Jedinou páteřní nemocnicí coby příspěvkovou organizací je dnes Nemocnice Jablonec. Diskuse o změně její právní formy probíhá od roku 2005.