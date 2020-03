Všechny nemocnice v Libereckém kraji ruší s okamžitou platností až do odvolání veškerou neakutní, tedy odkladnou péči. To se týká nejen operačních výkonů, ale i naplánovaných vyšetření v ambulancích, poradnách, včetně rentgenových, endoskopických a dalších. Uvedl to v pondělí hejtman Libereckého kraje na svém twiterovém účtu.

U liberecké nemocnice vyrostl triážový stan. | Foto: Facebook KNL

Krajská nemocnice v Liberci od pondělí přistoupila i k dalšímu zásadnímu opatření, kterým je bezpečnostní vstup do nemocnice. „Všichni pacienti, kteří vstupují do KNL kvůli ošetření, musí projít kontrolou (screeningem) v triážovém stanu, jenž se nachází před budovou B u urgentního interního příjmu. Vztahuje se to i na všechny pacienty, kteří přijedou sanitou se zdravotní dopravní službou,“ uvedl mluvčí KNL Václav Řičář.