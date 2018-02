Nemocnice Tanvald zabodovala v celonárodním hodnocení nemocnic

Liberecký kraj – Nemocnice byla vyhlášena nejlepším zdravotnickým zařízením v kraji. Druhé místo jí patří v kategorii hospitalizovaných pacientů.

Nemocnice TanvaldFoto: nemocnice-tanvald.cz

Organizace Health Care Institut každoročně vyhlašuje projekt Nemocnice ČR. V tomto roce se jednalo již o dvanáctý ročník. Projekt se orientuje na bezpečnost a spokojenost pacientů, zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic. „Hodnocení nemocnic probíhalo v průběhu celého roku,“ uvedl Daniel Vavřina, zakladatel institutu.

Tanvaldská nemocnice obsadila celostátně druhé místo a to v kategorii hospitalizovaných pacientů. Mimo to získala ocenění nejlepší nemocnice Libereckého kraje a to jak u ambulantních, tak hospitalizovaných pacientů. „Je to velký úspěch, za který nesou zásluhu zejména zaměstnanci nemocnice,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Vamed Mediterra Linda Šefčíková.

Z celé republiky se do soutěže zapojilo na 155 nemocnic. O výsledku rozhodli pacienti a to formou dotazníků, které mohli vyplňovat v průběhu celého roku. Absolutním vítězem Nemocnice ČR 2017 se stala nemocnice Písek.

Nemocnice Tanvald v tomto hodnocení uspěla i v loňském roce, kdy se celostátně umístila na třetím místě. „Doufáme, že takové úspěchy nás budou provázet i v budoucnu,“ dodala Šefčíková. Zatímco proběhlo vyhlášení nemocnic za rok 2017, již nyní odstartoval třináctý ročník. Více informací naleznete na stránkách www.hc-institute.org.