Výstavba dvou propojovacích chodeb do nového pavilonu intenzivní medicíny na čtyři týdny ovlivní vnitřní provoz Nemocnice Jablonec.

Bourací a stavební práce začnou 12. července. Jedna chodba povede ze stávající urologické ambulance v přízemí, druhá z prostor vedle chirurgického JIP v prvním patře pavilonu B.

„Při stavbě je třeba počítat se zvýšeným hlukem a prašností nejen přímo v místech stavby, ale také na sousedících odděleních. Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Přes léto je proto omezen i provoz na operačních sálech a neakutní operace plánovány na další období.

Již nyní je provoz urologické ambulance omezen a to kvůli jejímu stěhování do nových prostor v pavilonu A. Urologická ambulance se přesune do nových prostor v pavilonu A. Akutní případy ošetří na lůžkovém oddělení ve 4. patře pavilonu B.

Prostory, které po vytvoření propojovací chodby zůstanou, využije nemocnice pro zlepšení podmínek některých ambulancí.

Nejen na odděleních v jabloneckém areálu lze zaznamenat stavební ruch. Nemocnice i nadále pokračuje v humanizaci prostor v budově Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldu. Rekonstruována byla venkovní terasa a od začátku července si zde mohou pacienti zpříjemnit svoji hospitalizaci.

NOVÝ PAVILON

Ukončení stavby pavilonu intenzivní medicíny v areálu jablonecké nemocnice je plánováno na listopad letošního roku, následovat bude zajištění vnitřního vybavení a stěhování stávajících oddělení, ARO a chirurgické jednotky intenzivní péče. S otevřením provozu se počítá v novém roce.

Stavba začala na jaře roku 2018. Zřizovatele nemocnice, tedy město Jablonec, bude pavilon stát více než 150 milionů korun. Město žádalo původně o dotace stát, ale nedostalo je. Proto se rozhodlo hradit stavbu ze svého. „Pomohl jen Liberecký kraj a to částkou 7,5 milionu korun,“ poznamenal tehdejší náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

„Za peníze od kraje vyměníme technologie náhradního zdroje elektrické energie. Tento zásah je nutný právě z důvodu vybudování nového pavilonu, ve kterém budou lůžka ARO a JIP s napojením na přístroje podporující životní funkce,“ přiblížila Petra Hybnerová. Další část dotace pomůže k rozšíření hospodářského vjezdu do areálu nemocnice ze Hřbitovní ulice a uzavření celého areálu závorami. Finance poslouží také pro zkapacitnění hlavních napájecích kabelů a úprav komunikací.

Pavilon je podle vedení nemocnice a politiků důležitý pro zachování a zvýšení komfortu pacientů. Přestěhují se sem celá oddělení JIP (jednotka intenzivní péče) a ARO (anesteziologicko resuscitační oddělení). „S celkovou kapacitou 18 lůžek. V posledním pátém patře bude zasedací místnost, inspekční pokoje primářů a přestěhuje se sem administrativa a vedení nemocnice. Do uvolněných prostor po kancelářích se rozšíří odborná nemocniční pracoviště,“ popsal ředitel nemocnice Vít Němeček.

Jedna věc je stavba, druhá pak vybavení pavilonu. „V podstatě budeme nakupovat jen nábytek, veškeré potřebné technické vybavení pro nové prostory máme,“ sdělil ředitel nemocnice.

Budoucí nové oddělení ARO nabídne moderní, takzvaný boxový systém. „Zajištěn tak bude lepší komfort a soukromí pacientů i jejich příbuzných,“ vysvětlil primář ARO Martin Bartoň.

„Stávající kapacita osmi lůžek chirurgické JIP je nedostatečná. V novém pavilonu intenzivní medicíny ARO a JIP bude posílena personální a technická zastupitelnost,“ doplnil Vít Němeček.