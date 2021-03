Nemocnice dosáhla smutného rekordu. Leží tu 83 pacientů s novým virovým onemocněním, z toho 16 na intenzivní péči. „Opět žádám obyvatele, aby striktně dodržovali protiepidemická opatření, aby používali i rozum. Chápu, že při současném počasí má řada lidí touhu dát si pivo u okénka na přehradě, ale prosím, odložme to ještě alespoň o ty tři týdny,“ sdělil ředitel nemocnice Vít Němeček.

Výzva ředitele

Zdroj: Youtube

V jablonecké nemocnici se zhoršuje dostupnost péče a podle ředitele i ke zhoršování její kvality. „Pro takové počty covid pacientů nejsme schopni se postarat způsobem o další pacienty jako za standardní situace. To není možné,“ sdělil Němeček. Hrozí, že nemocnice nebude moci přijímat nové pacienty a bude je muset předávat do dalších nemocnic, v krajním případě i do zahraničí.