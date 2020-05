Lékařská oddělení Nemocnice Jablonec se od pondělí vracejí do běžného provozu. Pacienti se zase mohou objednávat na vyšetření, jako obvykle opět funguje i nemocniční lékárna či pokladna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Naopak až do odvolání je uzavřena restaurace, omezený provoz hlásí i nemocniční bistro. To otevírá ve všedních dnech v šest hodin ráno a zavírá v 16 hodin, o víkendu si tu pacienti a personál mohou nakoupit od 8 do 13 hodin.