Kašle, rýmy, virózy, chřipky! Nemocných stále přibývá. Hygiena hlásí epidemii

Liberecký kraj - Od minulého týdne jejich počet vzrostl o více než dvacet procent.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: ČTK/DPA/Maurizio Gambarini

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) Zuzany Balášové probíhá ve všech okresech Libereckého kraje také plošná epidemie chřipky. „V tomto týdnu byl laboratorně prokázán 12krát virus chřipky B a 1krát A,“ vysvětlila Balášová s tím, že hygiena zatím neeviduje závažné průběhy onemocnění.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Kvůli rostoucímu počtu nemocných zakázaly některé instituce návštěvy. Krajská nemocnice Liberec vyhlásila zákaz na všech odděleních. To plaí i pro nemocnici v Turnově.

PORADIL LÉKAŘ

O den později vyhlásili zákaz návštěv i v Domově důchodců v Českém Dubu. „Je to nepopulární opatření, které samozřejmě negativně ovlivňuje pohodu našich obyvatel. Přistupujeme k němu jen v nezbytných případech. Vedle informací o vývoji nemocnosti jsme přihlédli i k doporučení ošetřujícího lékaře,“ vysvětlil ředitel domova Radim Pochop.

CHYBÍ POLOVINA DĚTÍ

Podle mluvčí hygieny je zatím nejvyšší nemocnost mezi dětmi do pěti let. „V průběhu tohoto týdne přibylo nemocných dětí výrazně. Chybí jich tak polovina,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Motýlek v Liberci Martina Suchomelová s tím, že některé děti mohou být doma preventivně. „Hlavně v případech, kdy je maminka na mateřské s mladším sourozencem,“ vysvětlila. Podle ní se na zvýšení nemocnosti mezi dětmi negativně odráží i skutečnost, že rodiče je často nechávají ve školce až do poslední chvíle. „Mohou tak nakazit děti, které se vrátily oslabené po nemoci,“ dodala ředitelka.

PLNÉ ORDINACE

Také u lékařů hlásí plné ordinace. „Chtěl jsem jet s dcerou k doktorovi, protože měla vysoké teploty. Řekli mi, ať raději ani nejezdím, pokud je má teprve druhý den, že je plná čekárna,“ sdělil tatínek Jakub Rosenberg.

Hygienici doporučují dobře se oblékat a dostatek spánku. Na očkování proti chřipce je už pozdě.