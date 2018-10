Nemocných v kraji na podzim přibývá. Základem je dobrá imunita

Liberecký kraj – Stres, přepracovanost, málo spánku, nepravidelná strava. To vše jsou zabijáci našeho fyzického zdraví. Pokud jsou tyto faktory v nerovnováze, začíná selhávat imunita. Když se navíc přidají výkyvy počasí, náš obranný systém dostává pořádně zabrat. A podzim je právě období, kdy pomyslná křivka nemocnosti rapidně stoupá nahoru.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Podle mluvčí krajské hygieny v Liberci Zuzany Balášové začíná každoročně v tento čas přibývat nemocných. „Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Libereckém kraji je 1 195 na 100 tisíc obyvatel,“ upřesňuje mluvčí. Za epidemický práh považují hygienici 1600 až 1700 nemocných na sto tisíc lidí.

Odborníci radí: Buďte v pohodě a vaše tělo bude fungovat tak, jak má. Správné fungování imunitního systému podle odborníků závisí z 90 procent na psychickém stavu člověka, z pěti procent na spánku a zbytek na jídle. „Začnu od konce. Ani tak nezáleží, co jíte, ale jak to jíte a v jakých intervalech. Důležité je, abyste při jídle byli v klidu a každé dvě hodiny něco snědli,“ říká Dana Stříbrná, která se přírodní medicínou zabývá přes dvacet let.

Podle ní se imunita snižuje na základě stresu, úzkosti, nespokojenosti se svým životem. „Důležité je si nejprve vše srovnat v hlavě, nebrat si věci příliš osobně, nestresovat se tím, co stejně nemohu ovlivnit,“ vysvětluje Stříbrná z obchodu Léčivé rostliny v Liberci.

Důležité je se alespoň o to snažit a ventilovat napětí. „Dětem také říkáme, co mají dělat. Ty svoje projevy potlačují stejně jako my, ale pak se vyvztekají. I dospělí by si měli najít nějaký ventil. Například procházku, sport, vaření,“ radí Stříbrná.

Každý jedinec si imunitu vytváří sám. Až když selže, je potřeba řešit její obnovení. Pokud chcete sáhnout po bylinkách, Dana Stříbrná doporučuje například eleuterokok, rakytník, echinaceu či dvojzubec.

Pokud někdo raději dává přednost klasické medicíně, imunitu podporují vitamíny a minerální látky. Důležité je nezapomínat například na prvky, jako je zinek, mangan, měď, selen, jód. „Ty jsou zapojeny do všech základních metabolických cest, imunitní systém nevyjímaje. Dále existují výtažky z buněčných stěn kvasinek a bakterií jako mannany, glukany, fruktooligosacharidy, které stimulují buněčnou složku imunity, která představuje první linii v obraně proti původcům infekčních onemocnění,“ vysvětluje Zuzana Balašová.

Lidé si často pletou klasickou chřipku s akutním respiračním onemocněním, proti kterému nelze očkovat. Proti chřipce ano. „Běžně se doporučuje očkovat v období před předpokládaným výskytem chřipky, tedy od září do poloviny prosince. Očkovat však lze také v období sezonního výskytu chřipky, je ale třeba, aby se očkovaná zdravá osoba vyvarovala možného kontaktu s touto infekcí, a to minimálně 14 dní po očkování,“ poznamenala Balašová.