NEPŘEHLÉDNĚTE! Předškoláci z MŠ Hláska v Jablonci nad Nisou v Deníku

Pomocní pracovníci v živočišné výrobě Dělník v živočišné výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Dělník v živočišné výrobě - úklid, sekání, řezání dřeva, drobné opravy v areálu a v kravíně,, práce na 1 směnu od 6-14,30 hod, Hlásit se telefonicky.. Pracoviště: Kokonínská zemědělská, a.s., 468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.. Informace: Luděk Tomíček, +420 736 470 081.

Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních Hlavní pokladní. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 101.3 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hlavní pokladní., Zaměstnanecké výhody:stravenky 50,-kč, po 3 letech 5 dní dovolené navíc, po 2 letech příspěvek na důchodové spoření, příspěvek na dopravu, karta Multisport, , Kontakt telefonicky, nebo emailem v době od:9:00-13:00 hod.. Pracoviště: Ahold czech republic, a.s. - albert hypermarket, Želivského, č.p. 5231, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Petr Novák, +420 724 636 651.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 19 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – REFERENT/KA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – REFERENT/KA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, , Náplň práce:, - komplexní administrace a evidence veřejných zakázek (příprava, tvorba a posuzování zadávacích podkladů včetně smluv, zahájení řízení, uveřejňování, posouzení a hodnocení nabídek, vyhotovování protokolů, rozhodnutí a dalších dokumentů, korespondence, organizace a řízení jednání komisí atd.), - odpovědnost za dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předpisů organizace upravujících zadávaní veřejných zakázek, - poskytování metodické a odborné podpory pracovníkům organizace v oblasti veřejných zakázek, Kvalifikační předpoklady a jiné požadavky:, - vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, - znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a praxe v oblasti zpracování veřejných zakázek NUTNÁ!, - dobré organizační a komunikační schopnosti, zkušenost s administrativou, - vysoké pracovní nasazení, flexibilita, - pečlivost, spolehlivost, samostatnost, - dobrá znalost práce s výpočetní technikou (MS Office, prostředí Windows), - řidičský průkaz skupiny B, Platové zařazení:, - 10. – 11. platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., dle dosaženého vzdělání, - rozpětí základního platu od 19 000 Kč do 26 000 Kč dle započitatelné praxe, - osobní ohodnocení, zaměstnanecké benefity, Předpokládaný termín nástupu:, - červen 2018 nebo dle dohody, Místo výkonu práce:, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, pracoviště Jablonec nad Nisou, (od 01/2019 pracoviště Liberec), Lhůta pro podání přihlášky: do 15. května 2018, Způsob podání přihlášky:, - písemně na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., personální oddělení, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou nebo elektronicky na e-mail: jana.krykorkova@ksslk.cz, Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis uchazeče a do předmětu zprávy uveďte, prosím, název pracovní pozice.. Pracoviště: Krajská správa silnic libereckého kraje - pracoviště jablonec n.n., Československé armády, č.p. 4805, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Jana Krykorková, +420 488 043 250.