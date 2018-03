NEPŘEHLÉDNĚTE! V úterý vychází další číslo našeho Týdeníku Jablonecko

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 15 000 Kč

Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních pracovník v sociálních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovník v sociálních službách, , Nabízíme:, " zaměstnání na plný úvazek, " perspektivní zaměstnání, " práci v příjemném prostředí a v malém kolektivu, " zázemí velké celostátní organizace, " 15.000 Kč hrubého měsíčně, " možnost prodloužení pracovní smlouvy, Požadavky: Střední odborné (vyučen), " vzdělání odpovídající zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb., " popř. ochota si požadované vzdělání doplnit, " spolehlivost, " sociální cítění, " občanská bezúhonnost, " ztotožnění s posláním organizace, Směnnost: Nepřetržitý provoz , " Denní: = > 7 - 19 hod. , " Noční: = > 19 - 7 hod. , , Náplň práce: , " Poskytovat pomoc mužům a ženám ( ve věku od 18 let ) bez domova a pomáhat s řešením jejich situace., " Přenocování, možnost osobní hygieny, poradenství. , " Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím , " Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů , Kontaktní údaje: +420 483 317 120; jablonec@nadeje.cz, Strukturovaný životopis a přihlášku do výběrového řízení zasílejte na adresu NADĚJE, Za Plynárnou 13, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo e-mailem na jablonec@nadeje.cz , do předmětu uveďte zkratku PSS-Jablonec n./N.. Pracoviště: Naděje - 001, Za Plynárnou, č.p. 3816, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Tomáš Šretr, +420 483 317 120.