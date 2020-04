Přes Milíře to je nejkratší. Oficiální objízdná trasa ale přes inkriminovanou silnici III. třídy nevede. Přesto přes osadu narostla doprava mnohonásobně a místní jsou zoufalí. „To, co se tu děje, je strašný. Jet přes Milíře je o nervy, spousta aut jede středem a čeká, že mám asi letadlo a vznesu se, abych jim uhnula,“ popsala Marie Terzievová. „Lidi jezdí jako pomatení hulváti. Aby se člověk bál jít se psem nebo dítětem na procházku,“ souhlasila Monika Hamplová.

Místní se snaží být klidní, někomu ale nervy pracují. Už dvakrát kdosi položil na silnici prkno s hřeby. Před dvěma dny tato past ale dopadla na jeho souseda, který o prkno píchl pneumatiku na svém voze. „Někdo z místních se zřejmě rozhodl řešit aktuální stav dopravy po svém. Případ řeší policisté,“ uvedl starosta obce Rádlo Miroslav Šikola.

Zejména zahraniční dopravci nerespektují dopravní značení a na Milíře tak míří i kamiony. Na silničce dochází ke konfliktním situacím. Do hry se proto vložili policisté a Liberecký kraj. „Na všech silnicích III. třídy přes obec Rádlo je zakázán vjezd nákladním vozidlům nad tři a půl tuny, na což s předstihem řidiče upozorňují dopravní značky na silnicích I/35, respektive I/65. Na některých místech jsme snížili nejvyšší dovolenou rychlost a značky vybízejí k opatrnému průjezdu přes Milíře, kde se pohybuje hodně chodců a cyklistů,“ přiblížil náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Moc to však nepomohlo. „Denně řešíme několik problémů v dopravě. Řidiči jsou agresivní, jezdí rychle, nemají návyky místních, kteří ví, kde zajet na kraj silnice. I přes zákazy nám tady projede několik zahraničních kamionů denně,“ popsal starosta Miroslav Šikola.

Na silnici přes Milíře daleko častěji dohlížejí policisté. Jen v prvních dnech uzavírky Rádelského mlýna, mezi 17. a 19. dubnem, tu řešili 36 přestupků. „Nejčastějšími prohřešky bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti a porušení zákazů vjezdů,“ přiblížila mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová.

Další úsek, kde policisté zaznamenali zvýšení dopravy, je mezi Rychnovem, Pelíkovicemi a Hodkovicemi. Oproti normálu se zde zvýšila intenzita dopravy, a to jak u osobních vozidel, tak u nákladní dopravy. „Této lokalitě se také intenzivně věnujeme,“ poznamenala policejní mluvčí.

Dopravní značení omezuje zejména jízdu nákladních vozidel delších osmi metrů. V ulici Pelíkovická v Hodkovicích nad Mohelkou je příčný práh, který má zvýšit bezpečnost obyvatel.

Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn potrvá do konce listopadu 2021.

Objízdné trasy Rádelského mlýna

objízdná trasa do Jablonce nad Nisou vede vždy přes Liberec

pro vozidla jedoucí do Rychnova u Jablonce, Kokonína a Vrkoslavic vede objízdná trasa přes Železný Brod a Maršovice

z křižovatky silnic č. I/10 x II/287 Bratříkov je vedena objízdná trasa do Jablonce přes Tanvald