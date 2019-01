Jablonec n. N., Liberec - V nyní již zrušené ubytovně v Liberci měly své domovy i čtyři rodiny z Jablonce nad Nisou.

Jablonec nad Nisou - Dům Naděje. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Plán nové silnice v Sokolovské ulici v Liberci donutil sto osmdesát sociálně slabých lidí nalézt si nové domovy. Dnes již v bývalé ubytovně žily kromě libereckých rodin také čtyři rodiny z Jablonce.



„Máme informace, že rodiny nové místo k bydlení našly, dvě již bydlí v komerční ubytovně v Machníně a další dvě v Růžové ulici v Jablonci,“ uvedla Anna Cínová, romský poradce jablonecké radnice. Její slova doplnil vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu Jaroslav Cvrček. „Rodiny si nalezly nové přístřešky vlastními silami. Oficiálně se na nás nikdo z klientů neobrátil,“ podotkl Cvrček.



O další klienty z řad sociálně slabších se postaral také provozovatel bývalé ubytovny společnost Realbyt.

„Všichni klienti jsou dnes ubytováni, určitě bychom je nenechali na ulici, protože volné byty za dostupnou cenu máme,“ uvedl ze společnosti Realbyt Jiří Ronec s tím, že lidem z ubytoven mohli v případě nouze nabídnout byty do pěti tisíc v ulici Dobiášova v Liberci.



v Sokolovské ulici. Zde lidé zaplatili přibližně čtyři tisíce korun za pronájem pokoje a služby. „Navíc se v lidech probudila solidarita a ostatní provozovatelé nám nabídli jejich prostory,“ dodal.



Naděje otevřela další pobočku

Přestože se liberecká společnost neobrátila při hledání volných míst pro své klienty na azylový dům Naděje v Jablonci, nabízí tento objekt v Podhorské ulici místa i k noclehu pro lidi, kteří se ocitli na ulici.



Nově od 2. ledna funguje další pobočka občanského sdružení Naděje v Kateřinkách v Liberci. „Funguje zde nová služba, a to noclehárna nanejvýš pro osm mužů,“ řekl vedoucí pobočky Tomáš Šretr.



Noclehárna je umístěna v prostorách ubytovny, která klientům slouží již více jak deset let. Kapacita ubytovny je dvanáct bytů. Nejen pro její obyvatele zde nyní pracovníci Naděje poskytují poradenství a zajišťují terénní služby. „Máme zde nepřetržitý provoz stejně jako v Naději v Jablonci,“ doplnil Šretr.

V zimních měsících, jak potvrdil oblastní ředitel Naděje Jan Vaněček, má zařízení v Podhorské ulici ze tří čtvrtin obsazeno. „Situace je podobná jako minulý rok. To, že zrušili ubytovnu v Liberci, nás neovlivnilo,“ uvedl Jan Vaněček.



V zařízení v Jablonci najdou sociálně slabší azylový dům, noclehárnu o kapacitě čtyřiceti míst, nízkoprahové denní centrum a terénní program. „V současné době je mužská noclehárna v Jablonci zcela zaplněna a na dámské části ze tří čtvrtin. Za den vydáme zhruba třicet až čtyřicet jídel,“ uzavřel Tomáš Šretr.