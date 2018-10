Nové umění? Neviditelný památník posílá SMS zprávy z Ještědu

Liberecký kraj – 100 SMS pro Ještěd. To je název nového projektu, který přiblíží uplynulé století. Od roku 1918 po současnost.

Ještěd. Ilustrační fotoFoto: Deník/ Petr Šimr

Spisovatel Jaroslav Rudiš, ředitel Zoo Liberec David Nejedlo, šéf Naivního divadla v Liberci Stanislav Doubrava a mnozí další jsou autory krátkých zpráv o Liberci, který do svého telefonu obdrží od minulého pátku každý návštěvník Ještědu. Pokud vystoupá k vrcholu a pokud má za operátora 02.

V takovém případě se stane součástí Neviditelného památníku, který v rámci 100. výročí založení Československa vytvořila Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Projekt připomene některé důležité momenty ze stoleté historie Liberce. Jako třeba výstavbu Ještědu, otevření ZOO nebo naopak uzavření legendární kavárny Pošta. Vzkaz od Jaroslava Rudiše zase třeba lidem připomene, že ikonický vrchol Ještědu se dostal i do literatury a filmu.

Autory projektu 100 SMS jsou architekt a proděkan fakulty Jan Stolín a výtvarník Richard Loskot, který podobný multimediální projekt už realizoval například v Brně. Podobný virtuální památník ale podle Stolína instalovala na své stránky třeba jistá židovská obec v Holandsku.

PAMÁTNÍK NEMUSÍ BÝT JEN SOCHA

Památník podle něj nemusí mít jen podobu sochy, sousoší nebo jiného artefaktu, ale může využívat právě i nová média. „Nemusí to být hmota a přesto může zasáhnout veřejný prostor,“ konstatuje Jan Stolín. Symbolické podle něj je, že tento prostor zasáhne vzduchem a to přímo v blízkosti vysílače na Ještědu. Právě v okolí ikonické stavby budou lidé SMS dostávat. Podobně, jako když vám po přejezdu státní hranice přijde zpráva od nového operátora. Namísto informace o tarifu si ale přečtete krátkou zprávu o Liberci. „Nemusí to být vždycky jen historická událost, ale třeba jen krátká vzpomínka na událost, která se stala v uplynulém století a není příliš známá,“ vysvětluje Stolín.

Takovou stopu ve virtuálním památníku zanechal například bývalý poradce Václava Havla a čestný občan Liberce Jan Šolc.„Vzpomněl jsem si, jak mého otce, soudního znalce, odvezla v roce 1949 kriminálka k domu pod nemocnicí, který rozmetal výbuch trhaviny. STB to ale zametla pod koberec s tím, že šlo o výbuch plynu, svěřil se.“



Autoři projektu se však nesoustředili pouze na ni. „Zprávy by se neměly týkat jen období sto let zpátky, ale třeba i přítomnosti nebo vizí sto let dopředu,“ prozrazuje další záměry výtvarník Jan Stolín. Zprávy by se měly měnit zhruba jednou do měsíce. Zatím jsou pouze v češtině. Projekt, který financovalo ministerstvo školství do budoucna počítá i se zahraničními turisty. „Plánujeme německou verzi, protože právě německých návštěvníků je většina,“ prozradil Stolín.

Projekt, který Technická univerzita spustila překvapivě už 28. září, tedy měsíc před výročím, k němuž byl vytvořen, počítá také s tím, že by se do něj mohli zapojit i další operátoři. „Zatím jsme s nimi v jednání a vypadá to, že jsou projektu nakloněni,“ vysvětlil Stolín, proč jsou o zprávy z historie města zatím ochuzeni zákazníci T-Mobile nebo Vodafonu. Ti s O2 byli v prvních dnech naopak zaskočeni.

„Nevěděla jsem oč se jedná, pak jsem se ale přes známé z médií dozvěděla, že je to nový projekt. Přišel mi zajímavý. Liberec se má zase čím pochlubit, ale je škoda, že o tom třeba přímo na Ještědu neinformují nějaké panely. To mi přijde jako trochu promarněná příležitost, pokud jsem si toho tedy nevšimla,“ svěřila se oslovená návštěvnice Ještědu. Časem by se měl projekt 100 SMS pro Liberec dostat podle autorů i do centra města, případně na nějaká návštěvnicky atraktivní místa.