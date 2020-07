Celý týden se střídají různé aktivity jako deskové hry, zorbingové koule, tetování hennou a řada dalších.

V týdnu od 6. do 12. července se můžete těšit na tento program:

pondělí 6. července – Lego – tvoření pro malé i velké – Žluté ponorky (10:00 – 11:00 a 15:00 – 16:00)

úterý 7. července – Rukodělné aktivity a deskové hry Žluté ponorky (10:00 – 11:00 a 15:00 – 16:00)

středa 8. července – Šlapací motokáry – závody v jízdě na čas – různé kategorie (průběžně)

čtvrtek 9. července – Zorbingové koule – ukázka + půjčovna (průběžně)

pátek 10. července – Tetování hennou (průběžně)

sobota 11. července –Noční koupání s hudbou (do 20:15 do 22:30)

neděle 12. července – Program pro nejmenší děti (10:00 – 11:00 a 15:00 – 16:00) – Žlutá ponorka

Změna programu je možná dle počasí a aktuální situace.

V areálu Maškovy zahrady je návštěvníkům k dispozici také multifunkční hřiště, stolní tenis a mohou si pronajmout i beach volejbalového hřiště. Aktuální informace ohledně ceny vstupného, otvírací doby a jejího omezení v případě nepříznivého počasí naleznete vždy na webu www.maskova-zahrada.cz nebo na FB stránce www.facebook.com/maskova.zahrada.