Neznámý pachatel ukradl kolo v hodnotě 50.000 korun

Jablonec n. N. – Věděl o hodnotě kola? Od začátku tohoto měsíce policisté šetří případ, který se stal v době od 3. do 5. května v ulici Bousova v Jablonci.

Policie. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Tehdy neznámý pachatel vnikl do sklepní kóje jednoho z domů a odcizil z ní jízdní kolo Kellys Stage 50 za více než padesát tisíc korun. Za tuto cenu si ho jeho majitel zakoupil teprve před třemi měsíci. Pachateli v případě dopadení za spáchání uvedeného skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.