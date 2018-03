Nic neslibujeme, řekl Babiš. A v Libereckém kraji slíbil miliony

Liberecký kraj – Školka, Ralsko, můstky. Vláda v kraji zjišťovala, kde pomoci.

Naše školka je ve špatném stavu, máme připravený projekt na novou, ale nemůžeme na něj sehnat peníze. Tak se snažila na úterním setkání starostů s vládou v demisi představit aktuální problém svého města starostka Semil Lena Mlejnková. Fotky nevyhovující školky dokonce ukázala premiérovi vytištěné na papíře. A Andreje Babiše problém zjevně zaujal.

O pár hodin později už stejný papír velikosti A4 ukazoval novinářům. „Dobře se podívejte, takhle vypadá školka v Semilech,“ prohlásil dramaticky a dodal, že pomoc s projektem školky je jedinou věcí, kterou vláda na úterní návštěvě Libereckého kraje slíbila. „My jinak nic neslibujeme, jen problémy evidujeme. Přišli jsme si pro úkoly a ty jsme si zapsali,“ doplnil premiér vlády v demisi.

Slibů a příslibů se však ze strany ministrů v průběhu celého úterý objevovala celá řada: 60 milionů na řešení úbytku vody v pohraničí, 100 milionů na úpravy vojenského prostoru Ralsko, další peníze na opravu harrachovských skokanských můstků. „Ministr zdravotnictví si mapuje potřeby investic do nemocnic, ministryně pro místní rozvoj do sociální oblasti,“ vyjmenovával Babiš. Přesnou ani přibližnou celkovou částku, kterou by měl stát do projektů v kraji investovat, ale neprozradil.

Nejdiskutovanějším tématem byly dopravní stavby, ani zde ale žádné konkrétní garance nepadly. Frýdlantský starosta Dan Ramzer předal vládě dopis podepsaný starosty 18 obcí z celého Frýdlantska. Žádají v něm maximální zrychlení stavby nové silnice I/13 z Liberce, která aktuálně končí v Krásné Studánce.

„Výstavba nové dopravní tepny je pro náš region v současné době zásadní limitou stávajícího i budoucího rozvoje celého Frýdlantska,“ vysvětlil Ramzer. Kvůli špatnému spojení je podle něj ohrožena konkurenceschopnost regionu i bezpečnost obyvatel.

Ministr dopravy Dan Ťok označil silnici za vládní prioritu, u níž aktuálně probíhá příprava studie vlivu na životní prostředí a v plánu je začít stavět v roce 2020 či 2021. Možné komplikace ovšem naznačil šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. „O stavbu projevilo zájem občanské sdružení Děti země a víme, že tato sdružení dokáží velmi efektivně napadat jednotlivé kroky stavby,“ upozornil. Podobné obavy projevil i ohledně stavby rychlostní silnice Českým rájem.

Naději pro rychlejší budování silnic by mohl být nový zákon o liniových stavbách, který přináší institut předběžné držby. Stavět by se tak mohlo začít ještě před vykoupením pozemků. Připravovaný zákon se ovšem týká především dálnic. „Tam bude asi potřeba zahrnout i silnice prvních tříd,“ dodal Babiš.

Vláda se zabývala také železničním spojením Liberce a Prahy. Podle premiéra stát nepočítá s vysokorychlostní tratí, cesta by se ale i po konvenční trati měla zkrátit na polovinu.