Nikotinové sáčky často obsahují až 50 miligramů nikotinu a způsobují mnohem rychlejší závislost než většina drog. Proto se organizace Maják ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje rozhodla v letošní kampani Společně proti kouření zaměřit na riziková užívání nikotinových sáčků. „Školy si všímaly toho, že děti najednou například zbělaly, zvracely a nejdříve se moc nevědělo, co je příčinou. Postupně přicházely na to, co způsobuje problémy. Nejedná se sice přímo o kouření, ale sáčky obsahují obrovské množství nikotinu, což je právě pro děti a mladistvé největším rizikem,“ řekl výkonný ředitel Majáku a vedoucí primární prevence Jan Molnár.

Nikotinové sáčkyZdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0:Jakubdrastich2Lektoři Majáku rozdali v rámci kampaně letáky na preventivních programech od 4. do 9. ročníků základních škol. Přímo dětem roznesli celkem 820 preventivně-informačních letáků. Proběhl i veřejný seminář Nikotinové sáčky, na kterém Adam Kulhánek představil rizika tohoto fenoménu. Semináře se zúčastnilo 38 posluchačů, a to včetně učitelů, metodiků prevence, pracovníků pedagogických poraden i pracovníků sociálních služeb. „Možnosti prevence jsou jak přímo na školách, kde jsme nikotinové sáčky zařadili do našich preventivních adiktologických programů, tak v rámci vzdělávání rodičů a pedagogů na seminářích a školeních. Často je tento fenomén pro účastníky stále velkým překvapením,“ podotkl vedoucí Majáku.