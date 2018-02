Liberecká nízkopodlažní tramvaj je na prodej. Na koleje se vrátit nemůže

Vrchlabí – Málokterá tramvaj má tak smutný osud jako nízkopodlažní tramvaj typu RT6S.

Liberecká nízkopodlažní tramvaj typu RT6S.Foto: Deník / Fogl Adam

Nejenže toho mnoho nenajezdila, nakonec se nepovedla ani její přeměna na kavárnu. Teď ji současný majitel nabízí k prodeji. Na informaci upozornila stránka Tramvaje v České republice.

Mladší cestující ji znají už jen skrz sklo liberecké vozovny, kde stála dlouhých deset let. Do flotily libereckého dopravního podniku se tramvaj zařadila v roce 1998. Šlo o prototyp, který přinesl do libereckých ulic dosud nevídanou nízkopodlažnost. Kvůli častým závadám a krachu výrobce ČKD však v listopadu 2003 definitivně dojezdila.

O deset let později ji nákladní vlak převezl do Krkonoš. Noví majitelé s ní měli různé plány měla sloužit jako kavárna či infocentrum. Už přes čtyři roky ale bezprizorně stojí odstavená pod lanovou dráhou v části města Vrchlabí, v Herlíkovicích.

Majitel se ji nyní snaží prodat. Tramvaj nemá povolení k provozu a na opravdové koleje se tudíž vrátit nemůže. Zájem tak budou mít především dopravní nadšenci. S majitelem jsou v kontaktu i zástupci libereckého Technického muzea. Případný nákup ale komplikuje cena a nemalé náklady na odvoz.