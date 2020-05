Dnes večer se v Železném Brodě bude běhat. Pokud máte chuť, můžete se i vy zúčastnit akce Noční běh Panskou zahradou, která odstartuje v 19:30 přímo v Panské zahradě. Cíl běhu je u Sklářské školy na novém parkovišti.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Program Nočního běhu v Železném Brodě:

od 19:30-20:00h registrace pro kategorii do 6 let

Start kategorie do 6 let ve 20:45h

od 20:00-20:30h registrace pro kategorii 7-9 let

Start kategorie 7-9 let ve 21:00h

od 20:30-21:00h registrace pro kategorii 10-12 let

Start kategorie 10-12 let ve 21:15h

od 20:45-21:00h registrace pro kategorii 13-15 let

Start kategorie 13-15 let ve 21:25h

od 21:00-21:15h registrace pro kategorii 16 a více let

Start kategorie 16 a více let ve 21:30h