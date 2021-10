Od začátku srpna je v Jablonci zakázaný večerní a noční vstup do honitby v lokalitě Srnčí důl, kvůli přemnožení černé zvěře.

Srnčí důl v Jablonci. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Její počet se podle mysliveckého hospodáře honitby Rádlo Radka Novotného daří snižovat, přesto je třeba ještě vytrvat do konce října. Vstup do Srnčího dolu je zakázaný vždy od 21 hodin večer do 6 hodin ráno následujícího dne.