Příkladem může být Spa Resort Libverda v lázeňském městečku. V poslední době zde lehce převažuje platba v hotovosti nad kreditní kartou, rozdíl činí deset procent. „I přes poplatky za transakce provedené platební kartou je pro nás z hlediska administrativy a úspory času platba kartou výhodnější,“ sdělila Lenka Budošová ze Spa Resortu Libverda. Ta poukázala na fakt, že karty přijímá i místní restaurace či kavárna. „Domníváme se, že nabídka plateb pouze v hotovosti není pro naše klienty v dnešní době dostačující. Klientela v našich lázních je různorodá, proto je pro nás důležité nabídnout všechny dostupné varianty plateb, pro zachování komfortu klienta,“ zdůraznila Budošová.

Kolonáda v Lázních Libverda se zahalí do nového. Nyní probíhá stavební průzkum

Platební terminál téměř od začátku podnikání používají v Chatě na Souši v Desné. Podle provozovatele Františka Brandejského terminál může přinést opravdu vyšší tržby, problém ale vidí ve spropitném. „Při větším obratu zdaníte DPH i daň z příjmu, nebo jej dáte zaměstnancům do výplaty a my i oni odvedou daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, což proti spropitnému v hotovosti, které si rozdělí celé, je samozřejmě nevýhodné,“ osvětlil.

Jak sám řekl, je na zaměstnavateli, aby navýšení příjmů, které s sebou přinese zavedení terminálu, z části promítl do výplat zaměstnanců a tím dorovnal rozdíl. „Ať zákazníci platí kartou, ale jsou-li spokojení a chtějí odměnit personál, dají spropitné v hotovosti,“ doplnil Brandejský.

Pouze hotově

Najdou se však i penziony, kde přijímají pouze hotovost. Příkladem je penzion U Zvonku nabízející ubytování v Jizerských horách. Pokud host chce zaplatit kartou, odkáží ho na bankomat nacházející se padesát metrů od domu.

Zájemci ale mohou zaplatit přes mobilní bankovnictví nahráním QR kódu. „Je to stejně rychlé jako kartou ale bez poplatků. Myslím si, že si na to zákazníci rychle zvykli a nemají s tím problém. Při zrušení bankomatu bych zřejmě uvažoval i o terminálu na karty,“ podotkl majitel penzionu Michal Friedrich. V penzionu přijímají i tři druhy stravenek, přestože poplatek činí přibližně 6 %. „Platby jsou i automaticky přepočteny pokladním systémem na eura, také je možné s nimi platit,“ podotkl.

ANKETA: Peníze, nebo život? Platba kartou není všude samozřejmostí

Čtenáři Deníku se v anketě převážně shodli na tom, že by měl mít zákazník obě možnosti, tedy jak platbu hotově, tak i kartou. Někteří poukázali na to, že přijímaní platebních karet je v dnešní době minimálně v zahraničí standard. „Větší restaurace mají platbu kartou už asi standardně, u stánků je to jen bonus pro zákazníka, neočekávám platbu kartou úplně všude,“ svěřil se diskutující Jiří.

„Když je na okně či dveřích napsáno nelze platit kartou, tak je to pak moje volba, zda tam vejdu a nakoupím nebo se najím. Je to o trhu, jdu tam, kde mi umožňují platit tak, jak potřebuji. A podnikatelů volba, zda chtějí zákazníky či ne,“ okomentovala anketu čtenářka. Našli se i tací, kteří naopak upřednostňují hotovost. „Platím v hotovosti, kartou minimálně. Jsem s tím naprosto v pohodě. Jakýkoli diktát čehokoli je pro mě nepřijatelný,“ dodala Daniela Majerová.