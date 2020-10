Hlavní dveře jabloneckého magistrátu v Komenského ulici se otevírají a vychází mladý muž, evidentně rozčílený. „Čekal jsem tam asi půl hodiny, chodba úplně plná, ani se nedá dodržet odstupy. Byl jsem tady kvůli přepisu auta už ve středu, to samé,“ popsal. Podobný zážitek má za sebou starší muž, který vychází nedlouho po mladíkovi. „To je úplný stres. Strašná spousta lidí. Pokud nechytnu ten virus tady, tak už nevím kde,“ popsal.

Po polední přestávce se úřad znovu otevřel v 15 hodin, to už venku čekalo deset lidí. „Raději jsem přišel o hodinu dříve, ať se dostanu na řadu. Dopoledne jsem se hned ve dveřích otočil a odešel jsem,“ sdělil starší muž přepisující vozidlo.

I na úřady doléhá nedostatek pracovníků. Někdo je v karanténě, jiní se starají o malého potomka na základě statutu ošetřování člena rodiny. Třeba na matrice jabloneckého úřadu zůstala jedna jediná zaměstnankyně. „Matriční úřad ode dneška až do odvolání omezuje svou činnost kvůli nedostatku pracovních sil,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Některé úkony, jako například vystavování rodných a úmrtních listů, budeme po dohodě s porodnicí a pohřebními ústavy řešit korespondenčně,“ popsal vedoucí odboru správního Petr Karlovský.

Naopak některé méně naléhavé úkony, jako například změnu jména a příjmení, vystavování duplikátů matričních dokladů, plánování svateb, souhlasné prohlášení rodičů a podobně, nyní matrika vyřizovat nebude. Od pátku 16. října do odvolání zajišťuje z důvodu karantény pouze omezený provoz na jabloneckém magistrátu i odbor stavební a životního prostředí.

V úterý, čtvrtek a pátek se v rámci pracovní doby odbavují na magistrátu klienti, kteří mají potvrzený termín na základě telefonické či elektronické objednávky. „V praxi to znamená, že veřejnost do radnice vstupuje přes informační centrum v přízemí, do budovy v Komenského 8 přes recepci. A to buď ve stanovených úředních hodinách, nebo na základě objednávky. Ve druhém případě pracovnice za přepážkou zkontrolují, zda je klient zapsaný v seznamu objednaných. Pokud ne, do úřadu nebude moci vstoupit,“ vysvětlil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Daleko komfortnější situace panuje na dvou úřadech obcí s rozšířenou působností na Jablonecku, tedy v Železném Brodě a Tanvaldu. Přece jen obyvatel tu je méně. „Zvládáme vše v pohodě, vše funguje, jak má. Pokud vím, nezaznamenali jsme žádnou stížnost na nějaké prodlevy,“ přiblížil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.