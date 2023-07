Suchou nohou lze přejít řeku Jizeru v Železném Brodě na dvou místech. Po mostě v centru města a po lávce, která spojuje oba břehy řeky mezi nábřežími Jiráskovo a Obránců míru na okraji města. To ale nějakou dobu nebude možné. Zchátralou lávku totiž čeká demolice, na jejím místě vyroste nová. Po dobu stavby se lidé přes řeku v těchto místech nedostanou.

Na výstavbu nové lávky získalo město dotaci ve výši 26 milionů korun, další čtyři miliony by měly plynout z městské kasy. Zřejmě to ale bude více. „Projekt byl zpracován v době před výraznějším zdražením materiálů,“ upozornil starosta města František Lufinka.

Lávka o opravu volá, její stav zhodnotila zpráva statiků už v roce 2016. Už tehdy byla na hranici životnosti. Vést přes ni má další etapa cyklostezky Greenway Jizera. „K tomu bylo přihlédnuto i v žádosti města. V roce 2025 by měla být stezka v úseku Železného Brodu propojena,“ vysvětlil vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák.

Tahle pokračuje stavba cyklostezky Greenway Jizera

Teď musí proběhnout výběrová řízení na autorský dozor a na zhotovitele. To se nejspíše podaří do konce letošního roku.

Takhle by měla vypadat lávka snad v roce 2025.Zdroj: MěÚ Železný BrodPůvodní záměr města představoval výstavbu několik desítek metrů dlouhé a pět metrů široké lávky v těsném sousedství té stávající. Tak, aby mohli lidé přes starou lávku dále procházet. To se ale nestane. „Stavět se bude na místě stávající lávky. Přemýšleli jsme o výstavbě provizorního pontonového mostu, ale kvůli tomu, že tyto jsou v drtivé většině odeslané na pomoc Ukrajině, se tak nestane,“ poznamenal Řehák.

S největší pravděpodobností tak bude lávka přes Jizeru po dobu tří čtvrtin roku uzavřena zcela bez náhrady. „Současná situace je složitá. Nová lávka by měla sloužit někdy v roce 2025, podle toho, jak se vše podaří zkoordinovat,“ doplnil Řehák.

Další úseky cyklostezky

Stavba lávky naváže na projekt cyklostezky Greenway Jizera mezi Železným Brodem a Líšným. Stavba tady začala letos na jaře po letech hledání sjízdné trasy. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si koordinátor projektu Greenway Jizera ze Sdružení Český ráj Jiří Lukeš.

Úsek nakonec povede po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném už při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály a Turnova.

VIDEO: Stavba cyklostezky mezi Brodem a Líšným pokračuje. Vznikají opěrné zdi

Po dokončení by měla cyklostezka Greenway Jizera vést od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. I když se původně předpokládalo, že by v roce 2015 mohla být celá trasa hotova, mnoho úseků ještě chybí.

Letos by mohla odstartovat výstavba další etapy Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Asi desetikilometrový úsek by měl začínat u autobusového nádraží v Turnově a přes Přepeře či Příšovice povede k zámku ve Svijanech. Naváže tak na hotový úsek, který vede z Turnova na opačnou stranu.

Projekt je nyní ve stavebním řízení a stavební povolení očekává do dvou měsíců. Náklady na vybudování cyklostezky zatím nejsou spočítané. „Je možné, že výstavba začne ještě letos. Záležet ale bude, jak budeme úspěšní při získávání dotací,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke. Cyklotrasa Greenway Jizera je jednou z pěti páteřních cyklotras na území Libereckého kraje.

Cesty přes Jizeru v Železném Brodě

Hlavní most, který vede dopravu ve směru na Semily, nechal zrekonstruovat vlastník, tedy Liberecký kraj, v roce 2015. Zmizel celý povrch mostu a zůstaly jen pilíře, které byly sanovány. Tehdy stála obří rekonstrukce mostu 24 milionů korun. Dalece subtilnější lávka bude stát nyní přes 30 milionů.