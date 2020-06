Od pondělí 25. května totiž opět jezdí tramvaj na konečnou v Jablonci a tím ukončil provoz výlukový autobus. Jelikož je tato část města od 16. března kvůli uzavřené ulici Budovatelů částečně bez obsluhy MHD, využívali zdejší občané k cestě do centra právě náhradní autobusový spoj za tramvajovou linku. Spoj ale zanikl, výluka skončila.

Tramvaj zajíždí opět na konečnou u Tyršova parku a pro seniory, kteří mají problém s pohybem, je MHD najednou téměř nedostupná. Úplná uzavírka ulice Budovatelů kvůli rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbě nové dešťové kanalizace totiž pokračuje dál. Neprojedou tudy ani autobusy. Týká se to lidí z ulic Budovatelů, Na Vršku nebo Liberecká.

Rozjede se v červenci

„Musím na autobus přes několik ulic a to je pro některé starší problém,“ popsal devětačtyřicetiletý Robert, obyvatel panelového domu v ulici Na Vršku. Proto se několik seniorů obrátilo na magistrát, zda by nemohl stav napravit.

„Nejbližší zastávka je zvláště pro seniory špatně dostupná, a to až v ulici 28. října, kam je odkloněna část městských linek po dobu uzavírky, nebo u zimního stadionu,“ popsal Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní, která provoz veřejné dopravy koordinuje.

Jablonecká dopravní proto navrhla zřídit dočasnou polookružní linku MHD číslo 123, která spojí autobusové nádraží s ulicí Liberecká. „Rada města návrh odsouhlasila, linka vyjede 1. července a jezdit bude do konce uzavírky ulice Budovatelů, což by mělo být zhruba do listopadu tohoto roku,“ potvrdil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Než nová linka vyjede, bude to ale trvat ještě tři týdny, což se řadě obyvatel nelíbí. „Ráda bych si své věci vyřizovala sama, ale když nejezdí autobus, musím každou chvíli otravovat syna, aby mě do centra odvezl nebo něco zařídil,“ přiblížila Anna Smolková z téhož sídliště.

Kudy autobusy pojedou

Linka 123 bude mít v pracovní dny pět spojů a jeden o víkendu. Jezdit bude z autobusového nádraží se zastávkami v Kamenné ulici, u kina Radnice, divadla, v opačném směru ze zastávky Liberecká, kterou jinak převážně využívají autobusové spoje X11, pojede do zastávky v ulici 28. října, u obchodní akademie na Horním náměstí, odkud se vrátí zpět na autobusové nádraží. K otáčení využijí autobusy okružní křižovatku u Brandlu.

Nový dočasný spoj vyjde Dopravní sdružení obcí Jablonecka na 126 tisíc korun, které Jablonecká dopravní našla v úsporách z upravených letních jízdních řádů. Během nouzového stavu spojeného s pandemií koronaviru společnost radikálně omezila provoz linek MHD. Tím od března do konce června uspořila v Jablonci 2,5 milionu korun.