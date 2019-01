Liberecký kraj - Klobásy, salámy, vyzrálé hovězí maso, to jsou hlavní atributy řeznictví Jaroslava Rydvala. Za svoji Ruprechtickou bylinkovou klobásu teď získal první cenu v kategorii masné výrobky v soutěži Regionální potravina.

I vratislavické pivo Ale je Regionální potravinou roku 2015, bude i na slavnostech piva Konrád 27. června. | Foto: archiv

„Ocenění si vážím, byl bych ale rád, kdyby se lidé konečně naučili kupovat kvalitní maso," říká řezník. „Lidé si hodně zvykli nakupovat maso ve velkých řetězcích a úplně se jim zkazila chuť. Hlavně aby to bylo levné a maso mělo růžovou barvu. Často se setkávám s tím, že si lidé odmítnou koupit správně uleželé hovězí, které je do hněda, protože se jim nelíbí ta barva. Už úplně zapomněli, jak má maso vypadat a chutnat." Podle Rydvala je problém i v tom, že ve stotisícovém Liberci malí řezníci de facto nejsou. „Na celé město jsme jen dvě řeznictví, která ještě dělají vlastní výrobky. My a Jaroslav Jiroš z Rochlic. Všichni ostatní jen přeprodávají cizí zboží."

A právě podpora vlastních výrobků z regionálních surovin je smyslem soutěže Regionální potravina. „Zájem je veliký, bohužel, některé z přihlášených jsme museli vyřadit, protože neměli v pořádku etikety. Podle zákona o potravinách tam musí mít uvedeny alergeny," říká jeden z organizátorů Robert Erlebach. „To je taky výmysl z Bruselu," komentuje Rydval. „Zatím jsem se nesetkal se zákazníkem, který by se na alergeny ptal. Ale hodně se ptají na lepek, z deseti lidí tak tři."

Označení Regionální potravina může vítězný výrobek používat čtyři roky. Kromě Ruprechtické klobásy uspělo letos dalších 5 výrobků. Tvaroh s česnekem a pažitkou z mlékárny Vrkoslav, pivní speciál Vratislavický ALE z pivovaru Konrad nebo bio sterilovaný patizon z farmy Jana Vericha.

Zelenina, zákys nebo třeba pecen

„Patizon je zelenina, která se dřív hodně pěstovala. Touhle cestou chceme jít. Aby to byl místní výpěstek s tradiční recepturou. Recept na nálev mám od své babičky," říká Jan Verich. „Sterilovaný patizon chutná jako kyselé okurky, ale je jemnější."

Úspěch zaznamenala i nová mlékárna K.E.K. z Jeřmanic se svým Jeřmanickým zákysem. „Mlékárnu jsme zprovoznili před rokem v reakci na zánik poslední velké mlékárny v kraji, v Příšovicích," uvádí farmář David Erlebach. „Máme 60 krav, třetinu mléka sami spotřebujeme v mlékárně, zbytek prodáváme přes mlékařské družstvo." Posledním z oceněných je pak Mikulův pecen z pekařství Mikula z Turnova. „Je to tříkilový pecen z žitné a pšeničné mouky, který vydrží čerstvý deset dní. Právě větší podíl žita způsobuje, že je dlouho vláčný. Už má i ocenění Produkt Českého ráje," říká Jiří Mikula.

Soutěž chce i přimět veřejnost k větší podpoře místních producentů potravin. „Není to tak dávno, kdy naši zemědělci vyváželi většinu produkce za hranice. Z toho ale není užitek. Smyslem je, aby to, co se vypěstuje, zůstalo a spotřebovalo se tady. Proto jsme také vydali mapy s přehledem oceněných zemědělců a jejich výrobků, pořádáme i akci Poznej svého farmáře. Letos byla vybrána kozí farma Vysoká u Chrastavy," říká ředitelka Regionální agrární rady Vladimíra Pachlová. Připraveno je i 15 ochutnávkových akcí, nejbližší budou příští víkend na Farmářských dnech v Jablonci a na jarmarku v Liberci.