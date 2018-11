FOTO: Nová rozhledna stojí na Císařském kameni ve Vratislavicích

Jablonec n. N. – Na sedmi základních školách v Jablonci se děti s pedagogy právě zamýšlejí nad nápady, jak zvelebit školu a její okolí. S návrhy však může přispět každý, a to prostřednictvím webu lepsimisto.cz, až do 19. listopadu. Z každé školy postoupí jeden vybraný projekt do finále, kde dva projekty získají po 50 tisících.