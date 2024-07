Poprvé se mu koordinátor ozval po roce a půl s tím, že by mohl být potencionálním dárcem kostní dřeně. Jeho samotného to překvapilo, protože věděl, že jsou v registru lidé třeba patnáct i dvacet let a někteří z nich nebudou nikdy vybráni, protože nedojde ke shodě krví. Zkontaktování vnímal jako velké štěstí a sám byl překvapen, že uplynula poměrně krátká doba a „nečekal na svého pacienta“ dlouho. Dostal se tak do užšího výběru, ze kterého pak vyjde dárce s největší shodou pro konkrétního příjemce. „Řekli mi, že pokud budu nejvhodnějším adeptem, ozvou se mi znovu. Pokud ne, můžu to pustit z hlavy. Nastala poměrně vtipná situace, kdy se mi do stanové doby neozvali, tak jsem to vypustil z hlavy. A najednou mi volali znovu, že došlo k nějakému komunikačnímu šumu, a že se jde do akce, pokud mám stále zájem,“ zavzpomínal dárce.

Nebyla to pro něj první obdobná zkušenost, od devatenácti let patří mezi pravidelné dárce krve. Jak sám přiznal, jednalo se o spontánní rozhodnutí. Všiml si banneru na stanici transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec a to ho motivovalo k tomu, aby se zapsal do registru a zvýšil tak, byť minimálně, pravděpodobnost, že se pro potenciálního příjemce najde vhodný dárce. Vyplnil dotazník a následovalo odebrání vzorku krve na analýzu. „Pravděpodobnost, že z těch 125 tisíc lidí v registru vyberou zrovna vás jako dárce, je malá. Shoda mezi krví dárce a pacienta musí být opravdu velká,“ řekl mladý muž z Nové Vsi nad Nisou, mezi jehož zájmy patří cestování a sport jako lyžování, běžecké lyžování, běh, cyklistika či turistika.

Následovala jedna návštěva a takzvané předodběrové vyšetření ve Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín a nakonec nadešel den D. Napojili ho na separátor kmenových buněk, protože si zvolil separační způsob odběru, který je oproti chirurgickému méně invazivní. On sám od prvního kontaktu až po samotné dárcovství ani na vteřinu nezapochyboval a nepřemýšlel o tom, že by ještě z dárcovství vycouval. „Moje motivace spočívala v tom, že jsem chtěl pomoci někomu, kdo je nemocný, pravděpodobně nemá moc jiných možností na uzdravení a potřebuje pomoc. Uvědomil jsem si, že moje oběť je minimální ve srovnání s tím, co prožívá příjemce. Nikdo v této pozici nechce připravit pacienta o poslední naději na záchranu života,“ osvětlil mladý muž.

Svým nezištným činem se tak zařadil mezi 78 dárců, kteří se letos v dubnu dočkali uznání. Ocenění předal všem loňským dobrodincům herec Ondřej Vetchý, s gratulací se připojil také biskup Václav Malý. Dárce z Jablonecka si z celého večera odnášel spoustu pozitivních emocí a hlavně úctu a obdiv k organizacím, které jim vzdaly dík a úctu. Byla to zároveň příležitost setkat se s dalšími dárci a lékaři, což bylo pro něj velmi příjemné. „Momentálně necítím potřebu a nepočítám s tím, že bych se potkal osobně s příjemcem. Samozřejmě kdyby ta možnost byla a věděl bych, že o to stojí i druhá strana, určitě bych se tomu nebránil a rád bych se s ním setkal,“ svěřil se Bříza, který zároveň kromě současného studia působí v jablonecké nemocnici. „Samotné darování nevnímám jako nejzásadnější životní milník, ale ani jako běžnou denní aktivitu. Uvědomuji si důležitost této aktivity a potřebu, aby se do ní zapojovalo co nejvíce dalších lidí. Bylo to moje tajné přání, že nadejde ten den, kdy budu potřeba a dostanu šanci tímto způsobem pomoci,“ doplnil.

A co by vzkázal těm, kteří váhají se zapsání do registru a případně mají strach z bolesti při samotném odběru? „Vzkázal bych jim, že je to nic nebude stát, jen jejich čas. Je důležité se dostatečně informovat o dárcovství kostní dřeně. Bolest je minimální a trvá jen omezenou dobu. Je to diskomfort, který stojí za to, když můžete někomu zachránit život. Se vší pokorou bych si přál stát se inspirací pro ostatní lidi, aby se zapojili do dárcovství a informovali se o této problematice a možnostech pomoci druhým lidem,“ uzavřel Jan Bříza.

