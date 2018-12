Nové busy do Škodovky a konec cyklovlaku. Mění se jízdní řády

Jablonecko – I na Jablonecku se v neděli změní jízdní řády vlaků a autobusů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Cestující, kteří využívají autobusové a vlakové spoje, se musí připravit na tradiční změny jízdních řádů. Ty se mění už tuto neděli 9. prosince v celé Evropě, a ani Jablonecko není výjimkou.



V neděli tak vyjedou autobusy na úplně nové lince 750 z Tanvaldu přes Smržovku a Jablonec do Mladé Boleslavi. „Zavedli jsme ji ve spolupráci se Středočeským krajem a Škodou Auto,“ vysvětlil Otto Pospíšil z firmy KORID LK, která dopravu v kraji organizuje.



Časy spojů jsou uzpůsobené podle směn v automobilce. „Využít autobusy ale mohou i běžní cestující,“ upozornil Pospíšil. Linka bude součástí integrované dopravy. Jednosměrnou jízdenku z Tanvaldu tak cestující pořídí za 70 korun v papírové verzi nebo za 56 korun, pokud použijí čipovou kartu Opuscard.

V příštím roce naopak končí cyklovlak, který během sezony jezdil každou sobotu z Liberce přes Jablonec a Tanvald až do Kořenova. „Ztratil význam po zavedení přímého spojení z Prahy do Harrachova,“ vysvětlil Pospíšil. Cyklovlak tak místo toho z Liberce zamíří do Rovenska pod Troskami.



V železniční dopravě se také zvýší počet vlaků do polské Szklarské Poręby. ranní spoj, který přijede do Polska v půl deváté, pojede nově každý den. O víkendech pak přes hranice pojedou dva nové odpolední spoje.

RYCHLEJI Z ČESKOLIPSKA

Nejvýznamnější změny se ale letos v kraji odehrají na trati Liberec – Česká Lípa, kde přibudou vlaky a spojení zrychlí. Pomůže to i cestujícím z Jablonecka, kteří nově budou moci v Liberci lépe přestoupit od vlaků ze směru Českolipsko, Děčínsko a Ústecko. Zatímco dnes cesta vlakem z České Lípy do Jablonce zabere kolem dvou hodin, nově se zkrátí na hodinu a půl. V opačném směru se ovšem cesta o několik minut prodlouží.

V autobusové dopravě se cestující na Jablonecku a Semilsku setkají s větším počtem bezbariérových autobusů. Kromě toho se odehraje řada drobnějších změn, od minutových posunů některých časů odjezdů, po přidávání či naopak rušení vybraných spojů. Lidé by si proto měli nové jízdní řády na „svých“ linkách zkontrolovat. „Také letos vydáváme jízdní řády v knižní podobě, jejich prodejní cena je 20 korun,“ řekl ředitel KORIDu Jiří Hruboň.



Ceny jízdenek by se v příštím roce podle Hruboně nijak zásadně měnit neměly. „Velké změny tarifu proběhly letos v září,“ připomněl Hruboň.

VYBRANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA JABLONECKU- nová linka Tanvald – Jablonec – Mladá Boleslav (3x denně)

- končí cyklovlak Liberec – Jablonec – Kořenov

- více vlaků do polské Szklarské Poręby

- autobusy na lince 940 Špindlerův Mlýn – Tanvald – Liberec – Ústí nad Labem skončí už v Liberci

- autobusy na linkách 151, 341 a 841 o víkendu v Jablonci zajedou i na terminál Kamenná

Kompletní změny najdou cestující na www.iidol.cz