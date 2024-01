„Chceme do muzea nalákat rodiny s dětmi, proto jsme se rozhodli park doslova zaplavit originálními hracími prvky. Ještě neznáme vše dopodrobna, ale mohu prozradit, že tu bude určitě kaleidoskop,“ popsala ředitelka MSB Milada Valečková.

Jasno bude mít vedení muzea v únoru, hrací park pak otevře v rámci Dětského dne v pátek 21. června. Ale to není jediná novinka, kterou muzeum chystá směrem k dětem. Letos poprvé v historii vyjde i tištěný dětský průvodce. Výtvarně jej zpracuje kreslíř Petr Urban.

„Jde o součást dlouhodobé strategie většího využívání parku a muzea rodinami s dětmi. Akci doprovodí celodenní zábavný program i s křtem dětského průvodce,“ pozvala muzejní edukátorka Dana Křivánková.

Pokřtěn bude i nový maskot muzea ve formě panáčka se špičatým kloboukem. „Proběhla anketa na návrh jména. V současné době hledáme výrobce, který by nám maskota v podobě postavičky vyrobil,“ doplnila Valečková.

Programy pro rodiny s dětmi chce muzeum i nadále rozvíjet. Při velké prodejní výstavě skla a bižuterie Křehká krása, kterou pořádá 8. až 11. srpna Svaz výrobců skla a bižuterie, proběhne Den s muzeem se vstupem zdarma. V rámci městské slavnosti Jablonecká Perle, jejíž druhý ročník se uskuteční taktéž v srpnu, připraví muzeum rodinný program jak v parku, tak v hlavní budově muzea. „Akce by měla proběhnout v odpoledních a večerních hodinách, snažíme se i o konání videomappingu,“ doplnila Valečková.

Ještě před instalací herních prvků bude pod převisem přístavby muzea ve tvaru skleněného krystalu odhaleno figurální dílo uznávané sklářské výtvarnice Gizely Šabókové.

Další novinkou, kterou si státní organizace připravila pro letošní rok, je možnost svatebních obřadů v krystalu. „Zájem je docela veliký. V muzeu, pokud si pamatuji, se konala jedna jediná svatba, a to před lety, kdy se ženil náš údržbář. Bylo to ve vstupní hale muzea,“ vzpomněla Valečková.

Muzeum už také v listopadu loňského roku oslovilo 9 návrhářů, aby výtvarně ztvárnili plochy takzvaného Pelantova schodiště, což je betonová přístavba ze 60. let minulého století. „O vítězném návrhu rozhodneme do konce ledna. Vzniknout by měl murál, tedy velkoplošná malba. Zaslané návrhy nás překvapily svou decentností,“ přiblížil kurátor muzea Petr Nový.

Slavnostní odhalení se předpokládá v květnu jako součást programu Muzejní noci a zároveň oslav výročí 120 let od založení Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.