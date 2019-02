Jablonecko - Kniha o rozhlednách, Jablonecké maličkosti a myší rodinka v Harrachově. Regionální autoři u čtenářů bodují.

Města, vesničky, kostely, rozhledny, hory či tajemné stezky. Krajina kolem nás budí nejen pozornost odborníků, ale i laiků a milovníků přírody. To potvrzuje i regionální literatura, jejíž tituly zaplňují policie v knihovnách a knihkupectví. Výjimkou není ani Liberecký kraj. Pozorné oko čtenáře mohlo v loňském roce zaznamenat několik nových titulů jako například Příběhy rozhleden Českého ráje a Jablonecké maličkosti. „Jsem na sto procent přesvědčený, že má smysl vydávat regionální publikace. Pro lidi jsou čtenářsky atraktivní,“ svěřil se se svým postojem k regionální literatuře Jan Pikous mladší, který se podílel na příbězích rozhleden.

PŘÍBĚHY ROZHLEDEN

O další díl rozšířili Marek Řeháček a Jan Pikous svou sérii o rozhlednách. V knihách kombinují příběh rozhledny a jejich vlastní příběh, jak ji objevují. „Pro čtenáře to je atraktivnější než klasický a suchopárný popis. Navíc fotografií existují na internetu statisíce, ale příběh si musí každý odžít, to za něj internet neudělá. Fotku mu ukáže, ale pocity si člověk musí vytvořit sám,“ zamýšlí se nad úspěchem série Pikous.



Tentokrát se autoři vydali do Českého ráje a na základě nachozených kilometrů a nasbíraného materiálu stvořili knihu Příběhy rozhleden Českého ráje. „Klasických rozhleden se zde nachází málo, spíše se jedná o věže zřícenin zpřístupněné jako rozhledny. Proto na tento rok plánujeme vydat Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje,“ svěřil se Jan Pikous.

Podle Pikouse zažíváme rozhlednový boom po celé republice. Některé obce je staví jako na běžícím páse. „Rádi bychom do budoucna udělali publikace, které by navázaly na naši oblast, na východě by se jednalo o Příběhy krkonošských a podkrkonošských rozhleden a směrem na západ o Příběhy rozhleden Českého středohoří,“ nastínil plány fotograf.

JABLONECKÉ MALIČKOSTI

Marek Řeháček obohatil knižní trh knihou Jablonecké maličkosti, která se nese v podobném duchu jako předchozí série Liberecké zajímavosti. Čtenáře seznamuje s příběhy povětšinou nepříliš známých, ale zajímavých míst na území města Jablonec nad Nisou. Autor pracuje jako tajemník na radnici v Jablonci a ve svém volném čase poznává krajinu a píše regionální knihy.

„Na psaní mě nejvíce baví ten ohlas od čtenářů. Když třeba přijdou na mou přednášku nebo v rámci besed pro autogram. Chodí mi i emaily, kde se hlavně turistky chlubí, jaká místa už navštívily, svěřil se Řeháček, který toho nejvíce napíše ve vlaku.

FANTASY SVĚTY

Pokud nepatříte zrovna mezi příznivce regionální literatury, můžete sáhnout po knihách zdejších autorů, kteří zasvětili svůj um jiným žánrům.



Fantasy se věnuje i Kateřina Hurtová z Jablonce. „K fantasy literatuře jsem utíkala z reálného světa, ve kterém jsem se cítila trochu nejistá a ztracená. Oblíbila jsem si tu řadu nekonečných možností, které mi jako čtenáři nabízela. Ve fantasy je možné úplně vše, můžete se stát, kým chcete, překonávat nezměrné překážky a na druhé straně vyjít silnější,“ odůvodnila svůj žánrový výběr autorka knihy A v ní stín. Jedná se o uzavřený dobrodružný příběh, kde nechybí souboje, politika, rodinné vztahy, emoce i erotika.

NEZAPOMÍNAJÍ NA DĚTSKÉ ČTENÁŘE

Zdejší autoři myslí i na děti. Příkladem může být Michal Dvořák, který spojil síly s ilustrátorkou Monikou Mašterovou, a světlo světa spatřila kniha Pět ocásků v Harrachově. Autor se volně se inspiroval vlastní rodinou. „Prvními čtenáři byly mé tři děti, ostatně právě ony byly volnou předlohou pro mé myší hrdiny. Navíc využil zdejší reálie a tak si dětský čtenář může přečíst o tom, jak myší rodinka vydala na výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku.

„Kniha cílí zejména na rodiny s malými dětmi, které přijedou na zimní dovolenou do Harrachova. Pro rodiny v penzionech to tak může být prima čtení na večer, které jim navíc nabídne i tip na výlet pro další den,“ doplnil Dvořák.