Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) zveřejnil detaily o chystaných posledních etapách rekonstrukce tramvajové trati mezi oběma městy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Poslední úzkorozchodná tramvajová trat v zemi bude fungovat do 18. července, pak začne rok a půl trvající výluka. Na konci příštího roku by tak měla skončit celkem už 14 let trvající modernizace tratě.