Nové vedení Jablonce nad Nisou čistky na magistrátu neplánuje

Jablonec n. N. – Nová koalice mířící do čela jabloneckého magistrátu představila své vize. Chce opravit Sluneční lázně, naopak nehodlá dělat drastické změny v městských společnostech ani na samotné radnici.

„Nechceme palácový převrat, žádné hony na čarodějnice,“ sdělil kandidát na primátora Milan Kroupa (ANO). Podle koalice vedené ANO 2011 se ale mají revidovat stanovy městských společností. „Abychom znali přesný cíl a záměr oněch společností,“ vysvětlil Štěpán Matek (Společně pro Jablonec), s největší pravděpodobností příští ekonomický náměstek primátora.

Co se stane na magistrátu, až do něj vkročí nová koalice? Podle koaličního vedení nic převratného. „Chceme zachovat kontinuitu. Víme, že asi dva úřednické posty jsou obsazeny coby politická trafika, ale ani ty nemůžeme vzhledem k situaci na trhu práce, kdy chybí kvalitní lidé, nějak rychle přeobsadit,“ prohlásil Kroupa.

Výhrady má ale nejžhavější kandidát na primátorské křeslo směrem k městské policii. „Ta dle mého nefunguje tak, jak by mohla a měla. A to je, dle mého, zaviněno současným vedením,“ doplnil Kroupa.

NA SLUNEČNÍ PAVILON ZŘEJMĚ NEDOJDE

Nově vzniklá koalice chce nechat běžet zásadní projekty města, nebude tedy zásadně zasahovat do projektu dopravního terminálu či stavby pavilonu urgentní péče v jablonecké nemocnici. Naopak, nejspíše nedojde na již známou stavbu takzvaného Slunečního pavilonu na místě stávajících Žlutých lázní.

„Opravíme stávající areál. Musíme ale zároveň zpracovat koncepční řešení jablonecké přehrady. Stará koncepce je plná megalomanských projektů,“ popsal budoucí náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík (Piráti).

Koalice hnutí ANO 2011, České pirátské strany, sdružení Společně pro Jablonec a zastupitele Michaela Vraného zvoleného za sdružení Nová budoucnost pro Jablonec má v Jablonci 17 zastupitelských křesel ze 30. Lídři minulý čtvrtek podepsali koaliční smlouvu.

Podle ní se novým primátorem stane lídr ANO 2011 Milan Kroupa. V radě dále zasednou Jan Zeman (ANO), Stanislav Říha (ANO), Jan Polák (Piráti), Jarmila Valešová (Piráti) a Petr Klápště (Společně pro Jablonec).

Překvapením komunálních voleb je úspěch České pirátské strany v Jablonci. Ta získala pět křesel v třicetičlenném zastupitelstvu. „K prosazení našeho programu vede cesta přes koalici,“ vysvětlil lídr kandidátky Jan Polák. „Bylo pro nás důležité, že koalice vedená ANO převzala náš kompletní volební program,“ doplnil Chuchlík.

Mezi největší priority trojkoalice patří bytová politika, rozvoj přehrady či revitalizace sídlišť. Počítá například s oživením městských lázní, novým zázemím pro Vikýř, novou podobou Horního náměstí, přírodními stezkami pro pěší i cyklisty nebo se zpřístupněním Kantorovy vily. Plánuje zavést participativní rozpočet a zlepšit komunikaci s občany a osadními výbory. Dohlížet na to, aby stavby a zásahy do krajiny byly užitečné a zároveň estetické a dobře vzájemně provázané, by měl nově městský architekt.