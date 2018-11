Nové značení pobouřilo místní, má pomoci turistům

Železný Brod – Rekonstrukce krajské silnice přes vesničku Bzí přinesla pozitiva. Ale také jedno rozčarování.

Obyvatelé vesničky Bzí, části Železného Brodu, jsou pobouřeni změnou značení u nově zrekonstruované silnice.Foto: Deník / Jan Sedlák

Vesnička Bzí je známa již od 13. století, když se dříve jmenovala Nábzí. Dnes název skoro zmizel, alespoň na cedulích označující vjezd a výjezd z vesničky.



Místní jsou na malebný název a historii vsi hrdí. Proto je nové značení u jinak krásně zrekonstruované silnice pobouřilo. Z názvu Bzí zůstala pod oznamující cedulí jen malá modrá cedulka. Nově tu je Železný Brod.

„Nemáme už oficiální značku, která by důstojně označovala příjezd do Bzí. Chápal bych to, kdyby Bzí leželo přímo u Brodu, ale od cedule k ceduli to je dva a půl kilometru a pokud bych to vzal od centra do centra, tak jsme na čtyřech kilometrech,“ přiblížil předseda místního Bzovského okrašlovacího spolku André Jakubička.

Nové značení se nelíbí jen místním, ale i lidem, kteří ve Bzí žijí příležitostně, tedy chalupářům. „Několikrát vjedete do Brodu a vyjedete z něj, a když to tu neznáte, budete nejspíš zmateni," poznamenala Petra Lelovičová.



Podporu sbírá Bzí na sociálních sítích i z okolních vesniček. „Jsem z Těpeř a chci jezdit do Bzí ne do Brodu. Když jsem tam onehdy projížděl po rekonstrukci, nevěřícně jsme kroutil hlavou, jak vám to mohli udělat,“ napsal třeba Vladimír Ouhrabka. „To znamená že vesnice už existovat nebudou a budou jenom města? Fuj,na Bzí je krásný i ten název,“ doplnil Jan Lelek.



Okrašlovací spolek nyní vyzval místní ale i přespolní, aby jim pomohli vytvořit vlastní ceduli. „Takovou tu vítací. Prosíme proto ty, kteří mají chuť a nápad, aby nám poslali návrh,“ popsal André Jakubička. Nejlépe do konce listopadu. Poté chtějí místní hlasovat a vybrat nejlepší návrh, který se bude realizovat.



Podle šéfa odboru dopravy libereckého magistrátu Jana Čápa, však značení, jaké se u zrekonstruované silnice objevilo, je správné. „Bzí není obec, pouze její část. To znamená, že bílá dopravní značka náleží pouze Železnému Brodu, který obcí je,“ vysvětlil Jan Čáp s tím, že novela vyhlášky o značení, která toto zahrnuje, je v platnosti již více než deset let, jen se nové typy značení hůře prosazují v praxi. Což je vidno i z reakcí obyvatel.

Odbor dopravy vidí problém i v tom, lidé například hledali obecní úřad, i když byli pouze v místní části jiné obce. „Typickým příkladem v kraji je turistická lokalita Prácheň, která byla chybně označena, protože se jedná o část Kamenického Šenova,“ přiblížil vedoucí odboru dopravy.



Proč tedy zrovna neoznačit celé území Železného Brodu? „Kdybychom dali dopravní značky jen na začátek a konec území, které zahrnuje všechny části obce Železný Brod, pak by museli celou oblastí řidiči projíždět padesátkou,“ vysvětlil Jan Čáp.



V prosinci tedy budou obyvatelé Bzí hledat nejlepší návrh vítací tabule. Jak bude vypadat? To se teprve uvidí. Každopádně poté musí vítací tabule splnit určitá zákonná opatření směrem k bezpečnosti dopravního provozu.



Bzí se vlastně hned ve 13. století stalo nejstarší farní vsí v horním Pojizeří a několik desetiletí zde stál asi jediný kostel v této oblasti. V 15. století patřila ves již k valdštejnskému panství Skály a koncem 16. století zde byl postaven nový roubený kostel, který dosloužil zhruba o sto let později.



Na jeho místě byl v letech 1692 - 1699, již za vlády šlechtického rodu Desfoursů, postupně vystavěn zděný barokní chrám Nejsvětější Trojice s mohutnou věží, který je dodnes dominantou obce.