Milan Brunclík se narodil v roce 1952 v Turnově a zde také žil a věnoval městu nemalou pozornost. Navíc byl jednou z osobností, s jejíž příběhem se mohli v posledních letech lidé seznamovat v ulicích v rámci příběhů Paměti národa. Zde o Milanu Brunclíkovi zaznamenali následující příběh: V šesti letech dostal první kameru a ve dvanácti letech už točil reportáže pro pořad Vlaštovka v Československé televizi. Jako student vymyslel unikátní rozhlasový mikrofon, takzvanou umělou hlavu, která zachycovala zvuk ze všech směrů. Byl jediným člověkem s kamerou a rozhlasovým mikrofonem, který v době okupace Československa vojsky armád Varšavské smlouvy zachytil dramatické události kolem příjezdu polských okupačních vojáků do Turnova. Poláci přijeli do města o dva dny později než sovětská vojska do Liberce nebo do Prahy, až 23. srpna 1968. Spletli si Turnov s Trutnovem. Českoslovenští vojáci v turnovských kasárnách tudíž stihli připravit raketomety a polská vojska dovnitř nepustili. Sovětští vojáci pak Turnov obsadili až v listopadu. V libereckém studiu Československého rozhlasu se Milan Brunclík podílel s Václavem Havlem a Janem Třískou na protiokupačním vysílání. V roce 1969 spolupracoval s Václavem Havlem na jeho slavném pořadu Čechy krásné, Čechy mé. Od roku 1976 až do sametové revoluce mu režim zakázal vykonávat novinářskou činnost, stále ale točil v undergroundu a živil se převážně jako podnikový právník. V roce 1989 založil v Turnově regionální televizi, kterou stále provozuje. V letech 2000-2002 byl trestně stíhán za to, že jako šéf turnovské televize odvysílal údajně poplašnou zprávu o výbuchu jaderné bomby v Turnově, státní zástupkyně ho před soudním jednáním zprostila žaloby. Čtrnáct let vyučoval na Univerzitě Karlově televizní žurnalistiku.