Super automatická převodovka, ovládání na volantu. To jsou dva největší klady autobusů, které budou od února brázdit ulice Jablonce a přilehlé obce. „Podílel jsem se na převozu autobusů z Prahy do Jablonce. Asi jsem ještě neřídil lepší autobus,“ popsal řidič Petr Cína, kterého budou vídat Jablonečané za volantem autobusu Mercedes Benz Conecto. Ty byly vyrobeny přímo pro jízdu po severočeském městě. Společnost ICOM transport vyšly na zhruba 150 milionů korun.

ICOM transport nově nasadí do provozu 23 nových hybridních autobusů Mercedes-Benz a 4 midibusy Rošero. Stabilně budou obsluhovat Jablonec nad Nisou od 1. února.

„Vozy mají hybridní pohon, klimatizaci, elektrický informační systém, povelovou soustavu pro nevidomé, Wi-Fi, USB nabíjení pro drobná elektrozařízení či dávkovač dezinfekce. Autobusy Mercedes-Benz jsou již s automatickou převodovkou,“ přiblížila vozový park předsedkyně představenstva ICOM transport a jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová. Právě ČSAD Slaný vyhrála pětiletý tendr na provoz městské hromadné dopravy v rámci dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Rekonstrukce sauny v jabloneckém bazénu nebude, vznikne parkoviště na Střelnici

Všechny budou snadno přístupné pro vozíčkáře nebo maminky s kočárky. Osazena v nich budou stejná odbavovací zařízení, jako jsou v autobusech dosavadního dopravce. „Platby jízdného budou stále možné v hotovosti, kartou Opuscard nebo bankovní kartou. Nezmění se ani cena jízdného a bezplatná zůstane přeprava seniorů nad 70 let,“ ujistil náměstek primátora Petr Roubíček.

„Velká výhoda je, že odbavovací zařízení zůstávají shodná, a navíc se nebude pro cestující ani měnit jízdní řád,“ doplnil ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní (JD) Luboš Wejnar.

Vedení města je s výběrem nového dopravce spokojeno. „Nový dopravce se enormně snaží, aby přechod proběhl bez problémů a lidé změnu ani nezaznamenali,“ pochválil předseda představenstva JD Jaroslav Šída.

Loňský rok byl pro výrobce bižuterie mírně optimistický, hodnotí Pavel Kopáček

Nový dopravce garantuje, že do ulic města vyšle dostatečné množství řidičů. Do provozu městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou jsou připraveni nastoupit stávající i noví zaškolení řidiči, přičemž 60 procent z nich již podrobně zná jablonecké trasy. Většina z nich je místních a dobře zná strukturu i náročnost místního terénu. „Nově nastupujícím řidičům je nabízena jistota zaměstnání – zakázku jsme vyhráli na 5 let. Nabízíme práci na plný úvazek, na částečný i na dohodu, tím vycházíme vstříc všem řidičům,“ doplnila Kratochvílová. Zájemcům o práci řidiče autobusu, kteří nedisponují správným řidičským oprávněním, hradí společnost rekvalifikaci na řidičský průkaz skupiny D včetně profesního průkazu, které se pohybují kolem 55 000 korun. Nováčky samozřejmě čeká zácvik se zkušeným řidičem, který trvá 2 až 3 týdny.

„Našim zaměstnancům je k dispozici široká škála benefitů ve výši 4 tisíc korun. Mezi oblíbené benefity patří příspěvek na pojistku odpovědnosti, příspěvek na penzijní připojištění, firemní půjčka, flexipassy, cestování koncernovými autobusy pro zaměstnance a jeho rodinu zdarma, firemní chytrý telefon s hrazeným tarifem i pro osobní užití zdarma, telefonní tarif pro členy rodiny, příspěvek na dětský tábor a mnoho dalších,“ vypočítala Kratochvílová.

Hasiči ve Smržovce představili novou šestikolku i auto na převoz pejsků

Hybridní autobusy kombinují pohon na naftu a elektřinu. Přináší úsporu paliva především v pomalejším městském provozu, kde probíhá chytré využití pohybové energie při brždění, která se mění na elektřinu a ta se následně ukládá do vysoce výkonných kondenzátorů, které se využívají pro plynulé střídání nabíjení a vybíjení při zastavování a rozjezdu. Elektromotor usnadňuje práci spalovacímu motoru a dochází k úspoře pohonných hmot. Autobusy zároveň nabízí vysoké bezpečnostní standardy nejen cestujícím, ale i řidičům.

V Jablonci a okolí bude ČSAD Slaný zajišťovat městskou dopravu na pět let od 1. února 2023. Jde o zakázku za více než 376,5 milionu korun s cenou 54,97 koruny za kilometr.