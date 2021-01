Od 1. února na silnice v Jablonci a okolních obcích vyjede 26 vozidel Mercedes Benz Citaro II a čtyři malé autobusy Mercedes Benz Sprinter City. Aby řidiči vyzkoušeli zánovní stroje přímo v terénu, absolvovali několik jízd na nejtěžších trasách, třeba na Horní Maxov. „Neobjevily se žádné problémy, řidiči se až divili, co vše a za jakých podmínek autobusy vyjedou,“ přiblížil zkušební jízdy jednatel Umbrelly Pavel Steiner.

Společnost bude zajišťovat jabloneckou MHD a veřejnou dopravu do obcí zapojených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka po následující dva roky. „S jejím příchodem se změní nejen samotné autobusy, ale objeví se i nová spojení, která, jak věřím, zvýší komfort dopravy a zajistí bezpečnější cestování,“ sdělil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Předváděcí jízda ukázala, že byť za sebou mají autobusy několik let provozu, tak nabízejí komfort nesrovnatelný s méně známými značkami. „Jsou to jedny z nejlepších městských autobusů na světě,“ popsal Steiner. V každém autobusu bude k dispozici wi-fi nebo pomocné nástupní a výstupní rampy pro vozíčkáře.

Autobusy jsou posbírány doslova z celé Evropy. Podle Pavla Steinera takto funguje byznys v hromadné dopravě. „My autobusy nakoupíme na dva roky a pak je zase prodáme. Ani by nešlo kupovat nové autobusy pro Jablonec na pouhé dva roky,“ vysvětlil.

Nový dopravce představí i nový odbavovací systém, který zakoupila městská společnost Jablonecká dopravní. „Oproti současnému systému nabídne kombinované odbavení kartou Opuscard a nově i bankovní kartou,“ popsal ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. Platit bude možné také prostřednictvím elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, hodinky či náramky.

Průběh nákupu jízdenky bude o něco jiný než dnes. Cestující musí nejprve zvolit druh jízdného a poté způsob platby, tedy buď Opuscard nebo platební kartu. Zůstává i možnost platit hotově u řidiče, pak se nic nemění, a to ani cena jízdného.

Jablonecký magistrát nepředpokládá, že v prvních dnech bude fungovat vše dokonale. „Naše autobusy ale 1. února určitě vyjedou a řidiči budou dodržovat jízdní řády,“ slíbil Pavel Steiner.

Jablonecká dopravní bude sbírat připomínky k provedeným změnám na e-mailu jabloneckadopravni@mestojablonec.cz. „V průběhu února a března budeme podněty vyhodnocovat a jsme připraveni v dubnu provést případné úpravy,“ popsal předseda představenstva Jablonecké dopravní Jan Zeman.

Od 1. února začnou platit i nové jízdní řády jablonecké MHD. Přibudou nové trasy. Například přímá obsluha areálu nemocnice z centra města novou linkou č. 103 Paseky – autobusové nádraží – nemocnice – Horní Proseč. Ve směru z centra bude zastávka přímo v nemocničním areálu, ve směru zpět v blízkosti heliportu – zastávka Nemocniční. Nové bude přímé spojení Kokonína a Vrkoslavic s poliklinikou, poštou, obchodním centrem Central a nemocnicí novou linkou č. 105. Přímé spojení Jabloneckých Pasek a sídliště Šumava s obchodním centrem Rýnovka zajistí upravená linka č. 106, nové dopravní spojení okolí nemocnice s horním centrem města se zastávkou v ulici 28. října pak upravená linka 106.

Přímé spojení sídliště Žižkův Vrch s obchodním centrem Rýnovka bude zajištěno prodlouženou linkou č. 107, rychlé spojení ze mšenské Arbesovy ulice do centra novou linkou č. 110 Mšeno, Arbesova – Mšeno – autobusové nádraží. Školní linka č. 131 bude zkrácena pouze na úsek Paseky – Mšeno, Arbesova. Z centra města do Pasek je doprava zajištěna novou linkou č. 103, na kterou linka 131 navazuje.

Ceny jízdného se od 1. února nemění, všechny poskytované slevy platí také. Pouze se ruší víkendové rodinné jízdné, které se už prakticky nevyužívalo. Společnost Umbrella bude mít předprodejní a informační kancelář ve stejné budově na autobusovém nádraží, kde byli lidé zvyklí, úřadovat začíná už dnes, ve středu 27. ledna. Společnost Umrella „přetáhla“ od stávajícího provozovatele jablonecké MHD společnosti BusLine více než čtyřicet řidičů autobusů.

Tarify městské dopravy v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Prodej jednotlivých jízdenek u řidiče MHD (platba v hotovosti nebo bezkontaktní bankovní kartou).

30minutové jízdné

základní NEPŘESTUPNÉ 18 Kč

zlevněné NEPŘESTUPNÉ 4 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

60minutové jízdné

základní PŘESTUPNÉ 24 Kč

zlevněné PŘESTUPNÉ 6 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

jednodenní jízdenka (platí v den zakoupení)

základní 42 Kč

zlevněná 10 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

Elektronická platba prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (OPUSCARD)

30minutové jízdné

základní PŘESTUPNÉ 16 Kč

zlevněné PŘESTUPNÉ 4 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

60minutové jízdné

základní PŘESTUPNÉ jízdné 22 Kč

zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 5 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

jednodenní jízdenka (platí v den zakoupení)

základní 40 Kč

zlevněná 10 Kč (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

Časové jízdenky přenosné

základní třicetidenní nahraná na OPUSCARD 800 Kč

roční denní jízdenka určená pro potřebu obcí sdružených v DSOJ 100 Kč

Časové jízdenky nepřenosné nahrané na OPUSCARD

7denní jízdenka

150 Kč

30denní jízdenka

470 Kč

90denní jízdenka

1250 Kč

366denní jízdenka

3650 Kč

zlevněné časové jízdné (děti 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, senioři 65+)

7denní jízdenka

37 Kč

30denní jízdenka

117 Kč

90denní jízdenka

312 Kč

366denní jízdenka

912 Kč

Zvláštní zlevněné časové jízdné (platí pro seniory do věku 65 let – poživatele starobních důchodů a poživatele důchodů pro invaliditu III. stupně a jim na roveň postavených důchodů)

7denní jízdenka

80 Kč

30denní jízdenka

265 Kč

90denní jízdenka

680 Kč

366denní jízdenka

1900 Kč

366denní jízdenka pro DRŽITELE ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY 120 Kč

Linky MHD Liberec mimo tarifní zónu Liberec

Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou jsou platné všechny jednozónové jízdenky pro příslušnou zónu Jablonec nad Nisou nahrané na OPUSCARD

Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou platí papírové jízdenky v té zóně, ve které jsou označené:

40minutová základní 24 Kč

40minutová zlevněná 6 Kč

Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou Jablonec nad Nisou je vyhlášena SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu:

základní nepřestupní SMS jízdenka 60minutová 36 Kč

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD LIBEREC provozovaných DPMLJ, a.s.

Bezplatně se přepravují

děti do 6 let;

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, jejich průvodce nebo vodící pes/psi se speciálním výcvikem a průvodcem, a dalších držitelé speciálních průkazů;

zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard;

občané starší 70 let a ti s čestným občanstvím Jablonce nad Nisou.