Rychnov u Jablonce – Minulý týden zahájili práce na opravě mostu v Údolní ulici v Rychnově. Původní most tvořily roury, které se při větší vodě ucpaly a přetékající voda způsobovala škodu v okolí.

Oprava mostu v Údolní ulici.Foto: Rychnov u Jablonce nad Nisou

Nový most bude vybudován jako železobetonový polorám. Zhotovitelem stavby je společnost SANAP a most by měl být dokončen letos v polovině prosince. Za nový most zaplatí město téměř jeden a půl milionu korun. „Na tuto stavbu se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva místního rozvoje, z programu Obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách do výše 1.014.780 korun,“ informoval starosta Rychnova Tomáš Levinský.