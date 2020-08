Ředitelé přizpůsobili fungování škol podle metodických pokynů ministerstva a podle náměstka hejtmana Petra Tulpy jsou připraveni reagovat na konkrétní situace ve třídách.

Používání roušek není povinné, ale vedení kraje a hygienici apelují na to, aby lidé zapojili zejména „selský rozum“. V momentě, kdy se děti nebudou cítit zdravé, mají tuto skutečnost oznámit pedagogům, kteří by měli zvážit přítomnost žáka ve vyučování. Po zahraničních žácích i pedagogických pracovnících bude před vstupem do školy požadován platný negativní test na COVID-19. Žáci by si také měli častěji mýt ruce a dodržovat hygienické návyky.

„Přípravy na začátek školního roku nebyly typické jako v minulých letech. Nástup ale proběhne beze změn 1. září. Školy vyměnily látkové ručníky za jednorázové papírové, namontovala se spousta hygienických zařízení s dezinfekcí a mýdel. Změna se dotkne také toho, že ředitelé nebudou svolávat hromadné zahájení školního roku, ale bude probíhat samostatně v jednotlivých třídách,“ vysvětlil Tulpa a dodal, že omezení hromadných akcí ve školách se bude také týkat harmonizačních pobytů nebo zahraničních jazykových pobytů.

Podle Tulpy se většina ředitelů škol řídila manuály z ministerstva, které chod jednotlivých školských zařízení upravují. „Ne všechna nařízení se ale dají dodržet. Jde třeba o společné trávení času během přestávek na chodbách, kdy by učitelé měli žáky rozhánět,“ poznamenal náměstek.

Na některých školách budou měřit teplotu žákům nebo učitelům, kteří se vrátili ze zahraniční dovolené. Pokud by došlo k prokázání nákazy koronavirem, budou školy řešit aktuální situaci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci. „Přísnější podmínky se vztahují například na rodilé mluvčí, kteří vyučují jazyky. Ti musí být testovaní od 1. září oběma typy testů,“ připomněl Tulpa.

Jídelny a stravovací zařízení ve školách se budou využívat postupně, tak aby nedocházelo k velké koncentraci lidí na jednom místě v jeden moment. S tím podle Tulpy pomohou drobné úpravy v rozvrzích. Na internátech bude panovat podobný systém jako ve školách, hromadné společenské akce se omezí.

Situace je podle hygieniků v kraji stabilizovaná. „V rámci semaforu zůstává Liberecký kraj v bílé barvě a společně s Hradeckým krajem máme nejmenší počet případů. To ovšem neznamená, že by se tady žádné případy nevyskytovaly. Aktuálně se počet případů v kraji pohybuje okolo 10 až 13 týdně. S výjimkou České Lípy, kde je výskyt významně nižší,“ popsal aktuální situaci ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. Podle něj existují menší individuální ohniska, která jsou spojená především s hromadnými akcemi jako sportovní soustředění nebo kulturní události. Nákaza se stále objevuje u zahraničních pracovníků nebo navrátilců z dovolené v cizině.

„Nemáme už ale žádná ohniska v průmyslových podnicích v kraji, tak jako nedávno. Je docela zajímavé, že máme více případů lidí, kteří přijeli ze západočeských lázní, jako jsou Mariánské nebo Františkovy Lázně. Rád bych tak upozornil všechny, kteří se do lázní chystají. Jde o zdravotnické zařízení, a právě proto musejí přizpůsobit své chování, tak aby se co nejvíce omezilo riziko nákazy,“ varoval Valenta. Podle něj jsou hospitalizováni pouze dva lidé, zbytek nakažených má spíše lehký průběh.