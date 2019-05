Okres Jablonec n. N. - Dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Jablonecko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

Vratislavickou kyselku stočí do lahví do tří let

V letech 2021 nebo 2022 by se na pulty obchodů mohla vrátit minerální voda Vratislavická kyselka. Plánuje to jablonecká společnost Kitl, která areál bývalé stáčírny ve Vratislavicích loni koupila