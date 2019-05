Rozhovor: Máme jednu z nejzajímavějších tankových sbírek ve světě

Jaroslav Janoušek si po padesátce splnil klukovský sen a dnes již vlastní osmnáct obrněných pásových vozidel. Muzeum obrněné techniky Smržovka je jednou z největších soukromých sbírek podobného druhu na světě.



Tanky pojedou pro hospic

Desítky tun železa vytvarovaného do smrtící bestie. A na druhé straně končící křehký lidský život. Muzeum obrněné techniky Smržovka se připravuje na charitativní akci nazvanou Tanky jezdí pro hospic. „Je to velký kontrast. My v muzeu oživujeme starou techniku, lidé z hospice zase pomáhají jiným dojít ke klidnému odchodu ze života. I proto doufáme, že lidí přijde spousta,“ popsal hlavní organizátor charitativní akce Karel Janoušek.

